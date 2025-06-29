Встреча Гурбангулы Бердымухамедова с главой японской компании Kawasaki Heavy Industries

28 июня 2025 г, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с исполнительным директором японской компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» Кендзи Санада.

В ходе встречи Кендзи Санада передал Герою-Аркадагу приветствия от Императора Японии Нарухито и Премьер-министра Сигэру Исибы, а также наилучшие пожелания всему туркменскому народу.

В ответ, Гурбангулы Бердымухамедов также адресовал наилучшие пожелания руководству Японии, подчеркнув, что развитие конструктивного диалога со странами Азиатско-Тихоокеанского региона является одним из стратегических направлений внешнеэкономической политики Туркменистана. Особое значение при этом придается укреплению продуктивных связей с Японией как давним и надежным партнером.

Туркменистан и Япония поддерживают высокий уровень торгово-экономического сотрудничества, а отношения между деловыми кругами обеих стран успешно развиваются в различных областях. Японские компании зарекомендовали себя как надежные партнеры в реализации крупных промышленных проектов на территории Туркменистана. В этом контексте была особо отмечена многолетняя и эффективная работа компании «Kawasaki», которая уже принимала участие в осуществлении ряда важных проектов в стране.

В ходе переговоров Бердымухамедов и Кендзи Санада также обсудили перспективы новых проектов. Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть предложения компании «Kawasaki» в области инновационных проектов.

Кендзи Санада выразил искреннюю признательность Гурбангулы Бердымухамедову и Президенту Сердару Бердымухамедову за созданные возможности и благоприятные условия для плодотворной деятельности в Туркменистане. Он заверил, что возглавляемая им компания будет и впредь неуклонно выполнять свои партнерские обязательства. ///nCa, 29 июня 2025 г.