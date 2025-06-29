Президент Узбекистана поздравил Национального Лидера Туркменистана с днем рождения

В ходе телефонного разговора 29 июня Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, мира и процветания братского Туркменистана.

Мирзиёев подчеркнул личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в становление и устойчивое развитие современного Туркменистана, повышение международного авторитета страны, а также укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.

Национальный лидер туркменского народа передал Президенту Узбекистана приветствия Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

С особым удовлетворением был отмечен достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень двустороннего сотрудничества, прежде всего благодаря регулярным встречам лидеров наших стран.

Поддерживаются тесные и плодотворные межведомственные контакты, растут объемы товарооборота и грузоперевозок. Реализуются важные проекты кооперации, в том числе завершается строительство приграничной торговой зоны «Шават – Дашогуз». Осуществляется активный культурно-гуманитарный обмен. Запланировано проведение очередного заседания совместной Межправительственной комиссии, Межрегионального форума и Делового совета.

Были также рассмотрены актуальные аспекты регионального взаимодействия, включая подготовку к предстоящей в сентябре текущего года седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Ташкенте. ///nCa, 29 июня 2025 г.