ОЭС готовится к 17-му саммиту в Азербайджане

3-4 июля 2025 года в Ханкенди, Азербайджан, состоится 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). На саммит ОЭС соберутся главы государств и правительств, министры, наблюдатели ОЭС, специальные гости из стран, не входящих в ОЭС, и главы международных организаций, чтобы достичь развития и процветания посредством хрупкой экономической интеграции, сообщает ОЭС.

В рамках саммита пройдет динамичная и инклюзивная ОЭС-неделя, которая пройдет с 1 по 4 июля 2025 года во многих городах Азербайджана.

ОЭС-неделя будет включать в себя серию тематических форумов, направленных на вовлечение молодежи, гендерную интеграцию и экономическое взаимодействие в регионе:

1 июля – Молодежный ОЭС-форум на тему “Повышение роли молодежи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего”, Агдам;

• 2 июля – Женский ОЭС-форум на тему “Повышение роли женщин в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего”, Лачин;

• 2 июля – 6-й Бизнес-форум на тему “Содействие инвестициям и торговле как катализатор устойчивого развития в ОЭС-регионе”, Физули.

ОЭС, основанная как организация под названием Региональное сотрудничество в целях развития в 1964 году Ираном, Пакистаном и Турцией, обрела свое нынешнее название в 1985 году.

ОЭС-регион населяют 460 миллионов человек. Его площадь превышает 8 миллионов квадратных километров, соединяя север с югом, юг и восток с западом, Азию с Европой и Евразию с арабским миром. Членами ОЭС являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызская Республика, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан. Статус наблюдателя в ОЭС открыт для других региональных или международных организаций, государств и институтов. В настоящее время наблюдателями ОЭС являются: Турецкая Республика Северного Кипра (с октября 2012 г.), Организация тюркских государств (с октября 2014 г.), Международная энергетическая хартия (с февраля 2017 г.). ///nCa, 28 июня 2025 г.