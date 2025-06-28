Обоюдный интерес и благоприятный климат для бизнеса – Президент Туркменистана принял исполнительного вице-президента Itochu Corporation

27 июня 2025 г, Президент Сердар Бердымухамедов принял члена Совета директоров, исполнительного вице-президента компании «ITOCHU Corporation», президента машиностроительной компании, председателя Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубай.

Цубай отметил высокую заинтересованность деловых кругов Японии в деятельности на туркменском рынке, где созданы благоприятный инвестиционный климат и все необходимые условия для плодотворной работы.

Приветствуя бизнесмена, Президент подчеркнул долгосрочный и стратегический характер туркмено-японского сотрудничества, неизменно опирающегося на принципы взаимного уважения и поддержки.

Отметив, что во время его визита в Японию в апреле нынешнего года состоялись переговоры на высшем уровне и достигнуты значимые договорённости, Бердымухамедов сказал, что с теплотой вспоминает состоявшуюся тогда встречу с г-ном Хироюки Цубай.

В свою очередь Хироюки Цубай подчеркнул важность предложений и инициатив, озвученных Президентом Сердаром Бердымухамедовым на прошедшей во время визита встрече с представителями деловых кругов Японии. В настоящее время принимаются меры для их реализации.

В продолжение встречи были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. В данном контексте отмечался весомый вклад японских компаний в реализацию обоюдного экономического потенциала.

«Крупные компании Японии уже осуществили ряд проектов в газовой и химической индустрии Туркменистана. Вместе с тем имеются возможности для наращивания конструктивного партнёрства в новых направлениях, чему способствуют созданные в нашей стране благоприятные условия», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

В данной связи подчёркивалась роль Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству в расширении целевого взаимодействия.

Компания «ITOCHU Corporation» принимала участие в реализации ряда крупных проектов в Туркменистане, отметил глава государства, подтвердив готовность страны к дальнейшему развитию партнёрства с данной компанией.

В свою очередь, Хироюки Цубай, подчеркнул, что «ITOCHU Corporation» высоко ценит сотрудничество с Туркменистаном.

В завершение встречи отметив, что деятельность японских компаний в Туркменистане способствует укреплению дружественных межгосударственных отношений, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал Хироюки Цубай дальнейших успехов в работе. ///nCa, 28 июня 2025 г.