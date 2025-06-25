Интерактивная экскурсия по киевскому скверу, где установлен памятник Махтумкули Фраги

В центре столицы Украины – городе Киеве, недалеко от здания Посольства Туркменистана, расположен живописный сквер, а на его территории установлен памятник выдающемуся туркменскому поэту, мыслителю Востока Махтумкули Фраги.

Памятник поэту более двух десятилетий является символом почитания великих мастеров Туркменистана, подлинного интереса к туркменской культуре и литературе, знаком дружбы и взаимоуважения между двумя народами.

Отныне все желающие интернет-пользователи с помощью Google Map могут совершить 3D-прогулку тропами киевского сквера, который расцвел в этом году невероятными красками, и самолично увидеть памятник туркменскому поэту в Киеве. Данный проект создан Посольством Туркменистана в Украине в канун Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, который отмечается в нашей стране 27 июня.

Эксклюзивным украшением сквера в это теплое время года стало оформление клумбы у памятника, цветущей с изображением национального герба Туркменистана. Это щедрый жест и знак глубокого уважения к национальным символам страны.

Просмотр 3D-тура доступен по ссылке: https://maps.app.goo.gl/ojuuxojpiE2cLhRXA

///nCa, 25 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Украине)