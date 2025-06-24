При содействии Туркменистана около 4000 человек вернулись в свои страны из Ирана

Туркменистан продолжает обеспечивать беспрепятственный транзит иностранных граждан, выезжающих из Ирана через гуманитарные коридоры.

На сегодняшний день 52 государства обратились к Туркменистану с просьбой оказать содействие возвращению своих граждан ввиду ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, сообщает МИД Туркменистана

Все запросы отрабатываются оперативно, в сотрудничестве с дипломатическими миссиями зарубежных государств в Туркменистане. КПП Туркменистана работают в круглосуточном режиме для обеспечения эффективного транзита. ///nCa, 24 июня 2025 г.