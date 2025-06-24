Kids Expo 2025: Крупнейшая в Туркменистане выставка детских товаров и развлечений

“TurkmenExpo” рада пригласить заинтересованные компании принять участие в крупнейшей в Туркменистане специализированной выставке-ярмарке детских товаров и услуг “Kids Expo: Все для детей”. Это ключевое мероприятие состоится с 21 по 23 августа 2025 года в Торгово-промышленной палате Туркменистана в Ашхабаде.

Выставка Kids Expo 2025 (https://kids.turkmenexpo.com/ ) станет ключевым мероприятием отрасли, объединяющим ведущие бренды, инновационные продукты и ключевых игроков рынка в детском секторе. Забронировав стенд, вы получите доступ к обширной платформе, демонстрирующей полный спектр товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения потребностей детей на каждом этапе развития.

Категории экспонатов включают:

• Предметы первой необходимости для новорожденных: Подгузники, бутылочки, детская мебель, коляски и многое другое.

• Одежда и обувь: Детская одежда, школьная форма, обувь и аксессуары.

• Игрушки и развивающие игры: от мягких игрушек до конструкторов и пазлов.

• Товары для творчества и развития: Художественные принадлежности, обучающие наборы и книги.

• Детская мебель и декор: кровати, шкафы-купе и текстиль для комнат.

• Образование и досуг: Дошкольные учреждения, школы, центры развития и книги.

• Детское питание и косметика: пюре, витамины, шампуни и солнцезащитные кремы.

• Услуги для детей и родителей: фотосъемка, организация мероприятий, страхование, медицинское обслуживание и специализированная терапия.

Почему стоит принять участие в выставке Kids Expo 2025?

Участие в Kids Expo 2025 предоставляет производителям, поставщикам и дистрибьюторам беспрецедентные возможности для расширения своего присутствия на рынке:

Доступ к широкой аудитории: Прямое взаимодействие с широкой профессиональной аудиторией, включая розничных продавцов, дистрибьюторов, представителей торговых сетей, покупателей и СМИ, а также большое количество родителей.

Повышение узнаваемости бренда: демонстрируйте свои продукты и инновации ключевым игрокам отрасли, повышая свое присутствие на рынке и узнаваемость бренда.

Насыщенная деловая программа: воспользуйтесь практическими занятиями, мастер-классами, презентациями и целевыми B2B-встречами, направленными на развитие новых партнерских отношений и сотрудничества.

Широкая рекламная поддержка: Ваше участие будет освещаться в средствах массовой информации, кампаниях в социальных сетях и рекламных материалах выставки.

Чтобы подать заявку на участие в выставке, пожалуйста, заполните форму на официальном сайте выставки:

https://kids.turkmenexpo.com/participants-apply

Или свяжитесь с организаторами напрямую: +993 63 501551, +993 71 871813, электронная почта: ruzana.shahnazarova@turkmenexpo.com

Kids Expo 2025 – это больше, чем просто выставка; это динамичная платформа для поиска новых возможностей, идей и налаживания прочных партнерских отношений в индустрии детских товаров и услуг. ///nCa, 24 июня 2025 г (в сотрудничестве с Организационным комитетом TurkmenExpo).