Туркменистан укрепляет партнерство с МАГАТЭ

Правительство Туркменистана наметило ряд мероприятий по расширению сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующие предложение, представленные вице-премьером, министром иностранных дел Р.Мередовым, были одобрены Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в ходе заседания Кабинета министров в пятницу, 20 июня.

Туркменистан и МАГАТЭ накопили богатый опыт конструктивного сотрудничества в целях изучения и применения передовой международной практики в области мирного применения атомной энергии, в том числе в таких сферах, как здравоохранение, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, управление водными ресурсами.

В целях последовательного расширения партнёрства с МАГАТЭ на системной основе, а также выполнения соответствующих пунктов Рабочего плана по сотрудничеству Туркменистана с международными организациями на 2025–2026 годы подготовлен ряд предложений, сообщалось в докладе Мередова.

Так, предлагается подписание Страновой рамочной программы Международного агентства по атомной энергии для Туркменистана на 2025–2029 годы. Данный документ определяет и регламентирует приоритетные направления взаимодействия между нашей страной и МАГАТЭ на обозначенный период, соответствующие цели и задачи, а также сроки их выполнения.

Наряду с этим, Туркменистан изучит вопрос о присоединени к «Соглашению о привилегиях и иммунитетах Международного агентства по атомной энергии», вступившему в силу в 1960 году.

Туркменская делегация высокого уровня намерена принять участие в 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая состоится в Вене 15–19 сентября текущего года.

Вместе с тем отмечалось, что от Гендиректора МАГАТЭ в адрес Туркменистана поступило специальное приглашение на запланированный в рамках сессии Форум, посвящённый задействованию атомной науки в управлении водными ресурсами. Исходя из этого, а также учитывая тот факт, что водная дипломатия обозначена одним из ключевых векторов внешней политики страны, предлагается в рамках данного мероприятия представить международные инициативы, продвигаемые Туркменистаном.

Кроме того, на рассмотрение Президента Туркменистана было вынесено предложение о проведении 10–14 ноября в Ашхабаде совместно с МАГАТЭ Регионального семинара по правилам безопасности для ядерных и других радиоактивных материалов. Планируется, что в нём примут участие специалисты и эксперты из государств Центральной Азии, Кавказа и других стран Азиатского региона.

Помимо этого, с 8 по 13 сентября в Туркменистане запланирован визит представителей МАГАТЭ в рамках реализации Программы ImPACT по совместным действиям в области лечения онкологических заболеваний. Мониторинг будет проводиться в партнёрстве с МАГАТЭ, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным агентством по изучению рака (IARC). ///nCa, 23 июня 2025 г.