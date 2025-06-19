Посол Туркменистана провёл встречу с руководством компании Chimcomplex

18 июня 2025 года в Посольстве Туркменистана в Бухаресте состоялась официальная встреча Посла Туркменистана в Румынии А. Аннаева с председателем правления румынской компании Chimcomplex Штефаном Вуза.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения туркмено-румынского сотрудничества в промышленной и инвестиционной сферах. Румынская компания выразила заинтересованность в реализации совместных проектов на территории Туркменистана и представила ряд инициатив, направленных на развитие двустороннего партнёрства в химической промышленности.

Особое внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций, обмена передовыми технологиями и расширения промышленной кооперации. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в создании устойчивой платформы для долгосрочного сотрудничества.

Визит главы компании Chimcomplex в Посольство стал логичным продолжением контактов, установленных в рамках двусторонних и международных площадок, и продемонстрировал высокий уровень взаимного интереса к активизации экономического диалога между Туркменистаном и Румынией. ///nCa, 19 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)