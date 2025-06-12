Спецпредставитель Генерального Секретаря ООН Каха Имнадзе провёл брифинг о деятельности РЦПДЦА в рамках Международного Года Мира и Доверия

11 июня 2025 года Спецпредставитель Каха Имнадзе провёл брифинг по инициативам и деятельности РЦПДЦА, реализованным в рамках Международного года мира и доверия. В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, а также послы и представители стран Центральной Азии и постоянных членов Совета Безопасности ООН, аккредитованных в Ашхабаде.

В своей вступительной речи СПГС Имнадзе, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о Международном годе мира и доверия, подчеркнул важную роль ООН и её Устава в продвижении мира и безопасности, устойчивого развития и прав человека.

Участникам была представлена информация о реализуемых и планируемых инициативах РЦПДЦА в рамках приоритетных направлений его деятельности. Среди ключевых задач – содействие диалогу и укреплению доверия между государствами Центральной Азии посредством посреднической деятельности Центра; поддержка региональных программ по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму; развитие сотрудничества по вопросам изменения климата и устойчивого управления трансграничными водными ресурсами; а также продвижение глобальных повесток «Женщины, мир и безопасность» и «Молодёжь, мир и безопасность» в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Кроме того участникам рассказали о проведении серии лекций в высших учебных заведениях Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. ///РЦПДЦА, 11 июня 2025 г.