ЮНИСЕФ и Министерства Здравоохранения и Образования Туркменистана формируют национальный потенциал для поддержки детей с расстройствами аутистического спектра и их инклюзии в образование

Ашхабад, 11 июня 2025 – ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности и Министерством образования проводят очередной этап программы тренингов для профессионалов по уходу за детьми для обеспечения эффективной поддержки детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в направлении инклюзивного образования и социальной инклюзии.

С 10 по 14 июня в рамках текущей инициативы по инклюзивному образованию в г. Ашхабаде эксперты Санкт-Петербургского института раннего вмешательства проводят параллельные тренинги для специалистов пилотных детских садов 14 и 160 и междисциплинарной команды специалистов отделения абилитации нового Оздоровительного реабилитационного центра. Эта инициатива осуществляет поддержку одному из самых важных компонентов подхода Инклюзивного Образования в Туркменистане который предполагает обеспечение непрерывных услуг для детей с инвалидностью.

Программа тренингов сфокусирована на своевременном выявлении различных расстройств аутистического спектра при помощи набора инструментов скрининга и дальнейшей разработки индивидуальных планов развития для детей с инвалидностью раннего возраста наряду с их индивидуальными образовательными планами. Важным является то, что данные дети посещают вышеназванные пилотные общеобразовательные сады, и обученные специалисты этих учреждений, совместно с командой Оздоровительного реабилитационного центра, обеспечивают непрерывную поддержку этих детей и их семей.

Данный партнерский подход ставит целью построение модели эффективной меж-секторальной услуги поддержки для детей с инвалидностью раннего возраста и их семей с тем, чтобы такие дети получали непрерывную поддержку в рамках их маршрута инклюзивного образования, а их семьи обладали расширенными возможностями для полноценного участия в обществе.

Текущая инициатива является частью согласованных усилий ЮНИСЕФ и партнеров для укрепления потенциала и формирования роли Оздоровительного реабилитационного центра в качестве центра передового опыта по внедрению инклюзивных услуг для людей с инвалидностью и обучению специалистов на национальном уровне. ///nCa, 11 июня 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)