Туркменское ткацкое искусство, известное как часть всемирного культурного наследия, приумножает славу туркменского народа – Президент Сердар Бердымухамедов

Сегодня, 11 июня, в Ашхабаде стартует трехдневная международная выставка-ярмарка TurkmenTextile Expo – 2025, проходящая в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

По случаю открытия выставки, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил участникам и гостям поздравление.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что национальное ткацкое искусство является живым воплощением творческого гения туркменского народа, его любви к прекрасному и отражением глубокого духовного мира. Он также отметил, что развитие и популяризация этого искусства в мире, а также передача его подрастающему поколению в исконном виде, входят в число приоритетов государственной политики. Туркменское ткацкое искусство, известное как часть всемирного культурного наследия, приумножает славу туркменского народа.

Выставка предоставляет туркменистанцам и иностранным гостям возможность ознакомиться с достижениями отечественной текстильной индустрии за годы независимости, а также с новой продукцией и технологиями профильных предприятий.

«На нынешней выставке-ярмарке будут представлены шёлковые ткани, одежда и другая текстильная продукция: всё это предназначено не только для внутреннего рынка, но и поставляется на экспорт, что, безусловно, вызовет интерес зарубежных партнёров-участников и в полной мере продемонстрирует открытость Туркменистана к иностранным инвестициям в эту сферу», – отмечает Президент.

Глава государства особо подчеркнул, что текстильная продукция Туркменистана пользуется широким спросом благодаря своей экологичности, высокому качеству и производству из натурального сырья. Он также отметил, что отечественный текстильный комплекс с мощной производственной инфраструктурой и огромной сырьевой базой занимает одну из передовых позиций в структуре национальной экономики, а туркменский текстиль экспортируется в десятки стран.

«Дальнейшее развитие промышленности, как и других отраслей экономики, за счёт внедрения в производственные процессы достижений мировой науки и инновационных технических разработок является одной из актуальных задач государства», – говорится в поздравлении.

В выставке TurkmenTextile Expo – 2025 примут участие более 100 экспонентов из более чем 30 стран, событие станет динамичной платформой для изучения практик устойчивого развития, современных технологий и инновационных дизайнерских решений. Мероприятие, дополненное показами мод, направлено на стимулирование дальнейшего развития текстильной промышленности и укрепление международного сотрудничества. ///nCa, 11 июня 2025 г.