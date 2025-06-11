Туркменистан рассказал о национальных приоритетах в области снижения риска бедствий на встрече GP2025 в Женеве

Со 2 по 6 июня 2025 года в Женеве проходила Глобальная платформа по снижению риска бедствий (GP2025), организованная Управлением Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий (UNDRR).

Генеральная Ассамблея ООН признает Глобальную платформу по снижению риска бедствий в качестве важнейшего механизма для обзора прогресса в осуществлении Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на период до 2030 года. На Платформе правительства, система ООН и все заинтересованные стороны собираются вместе, чтобы определить пути дальнейшего ускорения реализации Сендайской рамочной программы. С 2007 года состоялось восемь сессий Глобальной платформы. Их результаты признаны Генеральной Ассамблеей и Экономическим и Социальным Советом в качестве вклада в работу Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. Считается, что эти форумы способствуют осуществлению и мониторингу Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с учетом рисков.

ГП2025 стала первой сессией после среднесрочного обзора хода осуществления Сендайской рамочной программы. С 2015 года страны добились значительного прогресса, но проблемы остаются. Признавая это, Глобальная платформа была организована под девизом «Каждый день имеет значение, начните действовать уже сегодня в целях достижения устойчивости».

Итоговый документ 8-й Глобальной платформы называется “Женевским призывом к уменьшению опасности бедствий”. Он требует более качественных данных для понимания рисков, использования технологий для ускорения прогресса, содействия комплексному управлению рисками и сотрудничеству, инвестиций в профилактику бедствий, расширения масштабов систем раннего предупреждения.

Делегацию Туркменистана возглавлял заместитель министра обороны Туркменистана, начальник Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Довран Дурдыев.

5 июня в ходе министерского круглого стола “Безопасные школы сегодня: защита каждого ребенка от стихийных бедствий и климатических рисков” Туркменистан подчеркнул необходимость защиты населения и инфраструктуры от климатических и природных опасностей, укрепления систем гражданской обороны, повышения устойчивости страны и углубления международного сотрудничества.

«Проблема изменения климата стала беспрецедентным вызовам устойчивому развитию человечества. Мы являемся свидетелям того, что глобальное изменение климата приводят к увеличению числа стихийных бедствий, разрушению экосистем, проблеме связаны с водными ресурсами, что подрывает продовольственную и экологическую безопасность в мире.

Понимая риски бедствия, включающих в себя уязвимость, потенциал, подверженность людей и имущества, характеристики угроз и окружающую среду, в Туркменистане уделяется большое внимание вопросам подготовке населения к чрезвычайным ситуациям, повышению уровня осведомлённости правительственных должностных лиц, организации гражданского общества, жителей и добровольцев, а также частного сектора», – заявила туркменская делегация.

Как было подчеркнуто, в Туркменистане были приняты планы совместных действий на национальном, региональном, а также местном уровнях, направленные на предотвращение возникновения риска, уменьшение существующих рисков и укрепление потенциала противодействия в экономическом, социальном плане.

На основе сбора, систематизации и анализа данных, в эти планы регулярно вводятся обновления, к планам также прилагается информация о риске бедствия в конкретной местности, включая карты опасных зон.

В своем выступлении делегация также обозначила выполнение стране обязательств в рамках международно-правовых документов. Так, в Туркменистане была приняты Государственная программа реализации основных направлений государственной политики в сфере гражданской обороны до 2030 года, в котором учтены приоритетные направления Сендайской рамочной программы.

В сессии приняли участие 41 национальная делегация (Малайзия, ОАЭ, Италия, Корея, Куба и др.) и глобальные институты, такие как Европейская комиссия, ЮНИСЕФ, АБР и другие. ///nCa, 11 июня 2025 г.