Туркменистан изучает путь Казахстана в ВТО

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан приняло официальную делегацию Туркменистана в рамках обмена опытом по вопросам присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщается в пресс-релизе Центра развития торговой политики ‘QazTrade’.

Туркменскую делегацию возглавил Ылхам Ярашов, начальник отдела сотрудничества с ВТО Министерства финансов и экономики Туркменистана. В состав делегации вошли представители Кабинета Министров, Центрального банка, Парламента, а также профильных министерств и ведомств, ответственных за формирование и реализацию торгово-экономической политики.

Визит был нацелен на изучение опыта Казахстана по вступлению в ВТО, включая институциональные и законодательные реформы, процесс переговоров по обязательствам, а также адаптацию национального законодательства в соответствии с многосторонними торговыми нормами.

Казахстанскую сторону представляли Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Центр развития торговой политики «QazTrade», а также ведущие специалисты принимавшие участие в переговорах по вступлению Казахстана в ВТО.

В рамках программы состоялись технические консультации с казахстанскими переговорщиками, представителями государственных органов и экспертами в сфере торговой политики.

Во время встречи с туркменской делегацией Жанель Кушукова, вице-министр торговли и интеграции Казахстана, высоко оценила усилия Туркменистана в этом направлении и выразила готовность к конструктивному взаимодействию. Она подчеркнула значимость членства в ВТО для экономической устойчивости и расширения международного торгового сотрудничества.

Заместитель генерального директора АО «QazTrade» Нурлан Кулбатыров подчеркнул значимость укрепления регионального взаимодействия и позитивную динамику роста внутрирегиональной торговли в Центральной Азии.

Особое внимание Кулбатыров уделил вопросам упрощению торговых процедур, что способствует снижению барьеров и повышению прозрачности торговли в регионе. Также было отмечено стратегически важное географическое положение Туркменистана — на пересечении ключевых транспортных коридоров «Север–Юг» и Среднего коридора, а также его потенциал в направлении Афганистана и южных маршрутов.

Начальник отдела сотрудничества с ВТО Министерства финансов и экономики Туркменистана Ылхам Ярашов выразил признательность казахстанской стороне за предоставленную возможность изучить ценный практический опыт. Он отметил, что Казахстан прошёл сложный, но успешный путь интеграции в глобальную торговую систему, и его опыт представляет собой важную основу для формирования стратегического подхода Туркменистана на пути присоединения к ВТО.

В рамках визита делегация также посетила Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), учреждённый в 2015 году. Центр, функционирующий на основе принципов английского общего права, играет важную роль в привлечении иностранных инвестиций, развитии рынков капитала, внедрении международных стандартов и укреплении финансовой инфраструктуры Казахстана.

Визит состоялся в рамках проекта Международного торгового центра (МТЦ) «Туркменистан: стабильность торговли и интеграция», финансируемого Европейским Союзом. ///nCa, 11 июня 2025 г.