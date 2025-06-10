Узбекистан и Словакия установили стратегическое партнерство

9 июня 2025 года в Ташкенте состоялась встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо, ознаменовавшая переход узбекско-словацких отношений на качественно новый уровень. В ходе переговоров лидеры обсудили широкий спектр вопросов, направленных на углубление практического сотрудничества, и подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Президент Мирзиёев подчеркнул, что визит премьер-министра Фицо открывает новую страницу в истории двусторонних связей. За последние годы взаимодействие между странами демонстрирует уверенный рост: налажены регулярные политические контакты на уровне внешнеполитических ведомств, активизировались деловые и гуманитарные обмены. В мае 2025 года успешно прошло первое заседание Межправительственной комиссии, что дало импульс новым проектам кооперации.

Товарооборот между Узбекистаном и Словакией неуклонно растет. Стороны выразили намерение нарастить его объемы за счет диверсификации поставок. Узбекистан готов экспортировать текстиль, сельхозпродукцию, электротехнику, химическую продукцию и полимеры, а Словакия — каучук, автокомпоненты, фармацевтику и другие промышленные товары.

В условиях современных вызовов и нестабильной международной обстановки стороны отметили важность системного взаимодействия и координации через МИДы, включая партнерство с европейскими институтами. Особое внимание уделено устранению технических барьеров в торговле: подписаны соглашения в сфере техрегулирования и метрологии, а также достигнута договоренность о запуске лаборатории квантового эталона.

Ключевым итогом стало решение о разработке полномасштабной Программы промышленной кооперации. Она охватит проекты в агропроме, локализации автокомпонентов, производстве фармацевтики, «зеленой» энергетике и туризме.

Перспективы открываются и в сфере цифровых технологий: предложено создать совместный венчурный фонд для акселерации IT-стартапов. Для финансирования инициатив будут задействованы существующие финансовые инструменты.

Для реализации всех договоренностей правительства двух стран разработают всеобъемлющую «дорожную карту», которая обеспечит своевременное выполнение намеченных планов.

По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Роберт Фицо подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства — документа, закрепляющего новый статус отношений. В присутствии лидеров также обменялись соглашениями, среди которых:

Соглашение о подготовке дипломатических кадров;

Соглашение о сотрудничестве в сельском хозяйстве;

Соглашение о стандартизации, метрологии и оценке соответствия товаров;

Соглашение о регулировании энергетических рынков;

Программа сотрудничества между МИДами на 2025–2026 годы;

Программа сотрудничества в сфере стандартизации на 2025–2026 годы.

///nCa, 10 июня 2025 г.