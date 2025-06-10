Туркменский керамист Бахтияр Ходжаниязов – почётный член Российской академии художеств

Имя выдающегося мастера-керамиста из Дашогуза, Бахтияра Ходжаниязова, хорошо известно не только в Туркменистане, но и далеко за его пределами. Его уникальные произведения вызывают восхищение, а творчество стало настоящим символом Куняургенча, наравне с прославленными историческими памятниками, которые вдохновляют мастера.

Недавно заслуженный деятель искусств Туркменистана Бахтияр Ходжаниязов был удостоен чести стать почётным зарубежным членом Российской академии художеств (РАХ). В рамках торжественной церемонии, которую возглавил президент РАХ Василий Церетели, туркменскому мастеру были вручены регалии. На мероприятии присутствовал почётный гость — Посол Туркменистана в России Э.М. Айдогдыев, а также представители российской культуры и международных организаций.

Бахтияр Ходжаниязов тесно сотрудничает с Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры. Он непосредственно участвует в восстановлении утраченных элементов глазури на таких знаковых памятниках Куняургенча, как мавзолеи Неджмеддина Кубра, Султана-Текеша и дворец Тюрабек ханум. Мастер посвятил годы изучению секретов древней глазури и разработал собственную формулу майолики, основанную на традициях древних гончаров.

В интервью газете «Нейтральный Туркменистан» Бахтияр Ходжаниязов отметил: «Всё моё творчество вдохновлено древней землёй, на которой я живу, и её талантливыми мастерами. Я всегда ощущал ценность историко-культурного наследия Куняургенча и ответственность за его сохранение. Моя работа и опыт — это мой вклад в развитие национального искусства керамики».

Керамические изделия мастера, украшенные его уникальным авторским «экслибрисом», можно увидеть в музеях и галереях Туркменистана. Бахтияр Ходжаниязов — постоянный участник выставок и вернисажей как в своей стране, так и за рубежом. Он неустанно экспериментирует с формами, орнаментами и материалами.

Одно из его выдающихся произведений — трёхметровая ваза «Туркменистан», не имеющая аналогов в мировой практике керамики. За этим успехом стоят талант, упорный труд и стремление к совершенству.

География выставок мастера обширна: Иран, Турция, США, Индия, Узбекистан. В сентябре 2019 года на I-м Международном фестивале декоративно-прикладного искусства в Коканде (Узбекистан) Бахтияр Ходжаниязов был признан «Лучшим мастером» и удостоен престижной премии.

Несмотря на признание и популярность, Бахтияр Ходжаниязов остаётся скромным и требовательным к себе человеком. Его дом, построенный в виде сказочного дворца, всегда открыт для друзей, туристов, коллег и земляков. Так же, как и сам мастер, он всегда готов к новым творческим открытиям. ///по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан», 10 июня 2025 г. (Источник фото – https://gurganj-ceramics.art/ )