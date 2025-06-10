БОМКА 10 укрепляет потенциал цифровой криминалистики в Туркменистане

5 июня в Ашхабаде, финансируемая ЕС Программа по управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) передала Генеральной прокуратуре Туркменистана специализированное оборудование для цифровой криминалистики на сумму 14,559.08 евро.

Новое оборудование, включая четыре комплекта компьютеров, лицензированное программное обеспечение для цифровой криминалистики MOBILedit Forensic, а также кабели для подключения позволят следователям восстанавливать удаленные, скрытые или зашифрованные данные с цифровых устройств, таких как смартфоны, компьютеры и носители информации. Данная поддержка играет ключевую роль в расследовании трансграничных преступлений, включая незаконный оборот наркотиков и оружия. Помимо борьбы с традиционными формами организованной преступности, это оборудование расширит возможности прокуратуры по противодействию с киберпреступностью, включая взломы, онлайн-мошенничество и утечки данных. Получение доступа к записям коммуникаций, данным о местоположении и другим цифровым следам позволит более эффективно выявлять и нейтрализовывать транснациональные преступные сети.

Данное оборудование было предоставлено в рамках Компонента 2 Программы БОМКА 10 «Повышение потенциала в области раскрытия нарушений», направленного на поддержку правоохранительных органов в расследованиях, основанных на доказательствах. ///БОМКА, 5 июня 2025 г.