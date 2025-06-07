Посольство Великобритании в Ашхабаде отметило Всемирный день окружающей среды показом кинофильма

5 июня 2025 года, в ознаменование Всемирного дня окружающей среды, в посольстве Великобритании в Ашхабаде состоялся специальный показ фильма “Сэр Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете” – глубоко трогательного документального фильма одного из самых уважаемых в мире историков-естествоиспытателей. Мероприятие было открыто для публики, и в нем приняли участие люди всех возрастов.

На показе собрались молодые люди и климатические энтузиасты, чтобы обсудить насущную необходимость глобальных экологических действий.

Решение посольства провести этот показ отражает приверженность Великобритании делу охраны окружающей среды, в том числе посредством международного обмена информацией и сотрудничества.

В Туркменистане посольство Великобритании продолжит свою совместную миссию с правительством, международными партнерами и народом Туркменистана, поддерживая национальные усилия по борьбе с изменением климата, защите ценных и построению более устойчивого будущего для страны и региона в целом. /// Посольство Великобритании в Ашхабаде