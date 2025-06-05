В Ашхабаде прошел тренинг по совершенствованию систем раннего предупреждения о борьбе с терроризмом

3-4 июня 2025 года Региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в партнерстве с Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций (UNOCT) организовал учебный курс для представителей Туркменистана по совершенствованию систем раннего предупреждения о борьбе с терроризмом с использованием данных разведки с открытым исходным кодом (OSINT) и искусственного интеллекта (ИИ). Учебный курс был направлен на укрепление потенциала Туркменистана по предотвращению угроз безопасности и реагированию на них во все более цифровом и взаимосвязанном мире.

Учебная программа курса охватывала такие темы, как управление данными, угрозы кибербезопасности, методы мониторинга OSINT и управляемые искусственным интеллектом инструменты для обнаружения угроз и прогнозного анализа. Участники были вовлечены в практические занятия по созданию систем мониторинга для отслеживания онлайн-радикализации и учета правовых, этических и правозащитных соображений при внедрении этих технологий.

В учебном курсе приняли участие более 30 государственных служащих, технических экспертов и представителей гражданского общества. Курс был проведен в рамках инициативы Сети раннего оповещения в области контртерроризма, запущенной в 2022 году, и в соответствии с обновленным Совместным планом действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии. ///РЦПДЦА, 4 июня 2025 г.