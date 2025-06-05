Турция открывает 27 исторических объектов для ночного посещения

В июне стартовал новый сезон проекта «Ночные музеи», благодаря которому туристы могут посещать культурные достопримечательности страны в ночные часы. Проект, запущенный в прошлом году Министерством культуры и туризма Турции, вызвал огромный интерес и привлек свыше 395 тысяч посетителей на важнейшие объекты культурного наследия страны, в том числе в измирский Эфес и Иераполис (Памуккале) в Денизли. Этим летом с продолжением проекта 27 объектов по всей стране будут подсвечены и открыты до ночи.

Реализуемая инициатива превращает исторические места в яркие вечерние площадки, которым хочется уделить больше внимания. Кроме того, она способствует устойчивому туризму, позволяя распределить поток посетителей в течение дня, что согласуется с более широкими планами Турции расширить круглогодичный туризм на ее 81 провинцию. Опираясь на достигнутый успех, проект распространили на 27 объектов, в том числе стамбульскую Галатскую башню, значимые археологические объекты и подземные города Каппадокии и многие другие поразительные исторические места по всей Турции.

Знаменитые музеи Стамбула и Анкары работают дольше

В рамках проекта «Ночные музеи» продлеваются часы работы ключевых культурных учреждений Стамбула и Анкары, двух флагманов турецкой культуры. В Стамбуле до 22:00 будут работать Археологический музей (за исключением закрытых зон), Музей истории Айя-Софии, а также Музей турецкого и исламского искусства. В свою очередь, Галатская башня будет открыта до 23:00. В турецкой столице Анкаре поздних посетителей примут два первых музея Республики. Музей анатолийских цивилизаций, где представлены выдающиеся артефакты хеттской, урартской, фригийской и многих других культур, а также Этнографический музей, в котором изначально покоился Ататюрк, будут работать до 21:00.

Вневременное наследие в Эгейском регионе и Турецкой ривьере

Бирюзовое побережье Эгейского моря и обласканная солнцем Турецкая ривьера также очаруют туристов после заката. В Измире, известном высоким качеством жизни и эгейской кухней, поздно вечером можно будет посетить две его жемчужины: процветавший в античности Эфес и Фабрику культуры и искусства. Эфес будет открыт для посещения до 23:00 со среды по субботу. Фабрика культуры и искусства, расположившаяся в построенном 140 лет назад здании фабрики Алсанджак Текель, продлит свою работу до 21:00

Бодрумский музей подводной археологии в Мугле станет принимать посетителей до 22:00, а в древнем городе Иераполе в Денизли можно будет находиться до 23:00. В турецком Средиземноморье будут доступны ночные культпоходы по Анталье. Музей Антальи, Музей Аланьи, Музей-некрополь, а также археологические площадки Аспендос, Патара и Сиде будут открыты до 22:00.

Прошлое Анатолии в новом свете

Множество других культурных сокровищ по всей Турции также будут открыты дольше. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО гора Немрут-Даг в Адыямане, знаменитая своими гигантскими статуями, сооруженным по приказу короля Антиоха I Коммагенского, будет подсвечен и открыт с 4:00 до 9:00 для желающих встретить рассвет. В Невшехире, где находятся «сказочные дымоходы» Каппадокии, подземные города Деринкую, Каймаклы и Озконак можно будет посетить до 21:00.

Газиантеп и Шанлыурфа, два значительных города юго-восточной Анатолии, также откроют двери своих прославленных музеев в ночное время. В Газиантепе, кулинарной столице Турции и творческом городе ЮНЕСКО в сфере гастрономии, Музей мозаики Зевгмы, где выставлены поразительные мозаики этого древнего города, а также скульптуры древнеримской эпохи, будет принимать посетителей до 21:00. В свою очередь, Шанлыурфа, в окрестностях которой находятся старейшие в мире неолитические поселения, в частности Гебекли-Тепе и Карахан-Тепе, также может похвастаться впечатляющими музеями, работающими до 21:00: это Музей Шанлыурфы, ведущий в Турции по площади экспозиций и один из самых больших в мире, вмещающий 4,5 километра коридоров и свыше 10 тыс. артефактов, и Музей мозаики Халеплибахче, крупнейшее в Турции сооружение без опор. В Черноморском регионе вновь открытый Самсунский музей, с экспонатами времен палеолита, энеолита, древней бронзы, хеттского, эллинистического и древнеримского периодов, будет открыт до 22:00. На востоке Турции Музей Эрзурума продлит свою работу в рамках проекта до 21:00.

///nCa, 5 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)