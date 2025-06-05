TESC 2025: Природный газ из Туркменистана – мост между энергетической безопасностью и климатической ответственностью

5 июня 2025 года в Ашхабаде состоялась международная научно-практическая конференция «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов» (TESC 2025).

Целью конференции, дата которой совпала во Всемирный день охраны окружающей среды, стало укрепление международного сотрудничества между туркменскими национальными нефтегазовыми компаниями и международными организациями, академическими сообществами и финансовыми институтами, ориентированными на охрану окружающей среды и зеленое будущее.

Одним из ключевых спикеров форума выступил Максат Бабаев, Государственный министр и председатель Государственного концерна «Туркменгаз».

Он подчеркнул, что Туркменистан уделяет приоритетное внимание экологическим вопросам, в частности сокращению выбросов метана и попутного газа при разработке нефтяных и газовых месторождений.

Бабаев напомнил, что на климатическом саммите COP28 в Дубае Туркменистан присоединился к Глобальному метановому обязательству. С тех пор страна предпринимает конкретные шаги для внесения вклада в коллективные усилия по сокращению глобальных выбросов метана к 2030 году не менее чем на 30% по сравнению с уровнем 2020 года. Для достижения этих целей Туркменистан принял Дорожную карту на 2023–2024 и 2025–2026 годы.

В рамках совместного плана, разработанного Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и Правительством Туркменистана под названием «Оценка и управление выбросами метана», с марта 2024 года на цифровой платформе «Система предупреждения и реагирования на выбросы метана (MARS)» начали систематически собираться данные об источниках выбросов метана, обнаруженных спутниками.

Примечательно, что в ноябре и декабре 2024 года система MARS не зафиксировала случаев выбросов по всем газодобывающим управлениям Государственного концерна «Туркменгаз».

Бабаев отметил, что Туркменистан, будучи одним из крупнейших поставщиков углеводородного сырья на мировые рынки и занимая четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа, несет ответственность как надежный поставщик экологически чистой энергии.

Движение к более зеленой энергетике перестало быть второстепенной задачей и стало одним из ключевых направлений совершенствования политических и технологических решений для государств, производителей, перевозчиков и потребителей. Несмотря на активный переход на возобновляемые источники энергии, согласно данным Форума стран – экспортеров газа, глобальный спрос на энергию к 2050 году вырастет на 18%, и природный газ сыграет ключевую роль в его удовлетворении. Его доля в мировом энергобалансе увеличится с 23% до 26%, а в сценарии устойчивого развития — до 28%, главным образом за счет отказа от угля. Газ станет основой для стабильной генерации электроэнергии, производства водорода и устойчивого роста в развивающихся регионах Азии и Африки.

В качестве примера зеленой роли туркменского природного газа Бабаев отметил, что ежегодные поставки Туркменистаном в Китай более 30 млрд кубометров газа эквивалентны 60 миллионам тонн угля, что сопоставимо с совокупными годовыми выбросами CO2 таких стран, как Норвегия или Ирландия.

«Это реальный вклад в улучшение качества воздуха, снижение климатических рисков и формирование устойчивого будущего для всего региона», — заявил председатель «Туркменгаз».

В завершение выступления Максат Бабаев подчеркнул, что, несмотря на призывы к полному переходу на альтернативные источники энергии, все больше признается необходимость участия нефтегазовой отрасли в климатическом диалоге. Она должна стать ключевой движущей силой климатических решений, учитывая, что сегодня отрасль обеспечивает 55% мировой энергии и обладает финансовыми и техническими возможностями для реализации масштабных проектов в энергетическом переходе. ///nCa, 5 июня 2025 г.