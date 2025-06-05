TESC 2025: GaffneyCline представляет будущие тенденции в энергетике на конференции в Ашхабаде

На международной научно-практической конференции “Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов” (TESC 2025) в Ашхабаде Стивен Трэверс, региональный директор Gaffney Cline, выступил с докладом под названием “Энергия завтрашнего дня будет определяться сегодняшними мыслями”. Первая сессия, посвященная теме “Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты в разработке углеводородных ресурсов”, заложила основу для критических дискуссий о будущем мировой энергетики.

Трэверс подчеркнул высокую неопределенность, связанную с энергетическим балансом в 2050 году, поскольку страны стремятся сбалансировать цели устойчивого развития и декарбонизации с энергетической безопасностью и доступностью. Несмотря на широкий спектр существующих сценариев, возобновляемые источники энергии могут стать доминирующим источником энергии почти во всех прогнозах, что обусловлено электрификацией энергетического, транспортного, отопительного и коммерческого секторов. Ожидается, что доля угля в энергобалансе сократится сильнее всего, за ним последует нефть.

Сценарий от Международного Энергетического Агентства на основе текущих энергетических политик (STEPS)

В соответствии со сценарием Международного энергетического агентства (МЭА) STEPS, который предполагает продолжение текущей политики, ископаемые виды топлива по-прежнему будут составлять более 50% энергетического баланса в 2050 году. Основные изменения включают в себя:

• Доля нефти сократится на 6%

• Доля газа сократится на 2%

Сценарий МЭА, основанный на том, что все объявленные климатические обязательства стран будут реализованы (APS):

Сценарий МЭА “APS”, в котором выполняются все текущие обязательства правительств и промышленного сектора по борьбе с изменением климата, предусматривает, что возобновляемые источники энергии будут обеспечивать более 50% энергии. Ископаемые виды топлива по-прежнему будут составлять примерно 35% от общего объема производства энергии, но с более резким сокращением:

• Доля нефти сократится на 15%

• Доля газа сократится на 9%%

Докладчик подчеркнул, что спрос на природный газ, как ожидается, останется устойчивым, увеличится в краткосрочной и среднесрочной перспективе и не достигнет пика до конца 2030-х годов. В отличие от нефти и угля, спрос на газ, как ожидается, будет стабильным в течение многих лет после достижения пика. Ключевыми факторами являются его роль в электроэнергетическом секторе в качестве резервного ресурса для возобновляемых источников энергии и его использование в низкоуглеродном промышленном отоплении, например, при переходе с угля.

Спрос на нефть продолжал расти после рыночных потрясений, вызванных пандемией, хотя и более медленными темпами. Большинство сценариев предсказывают пик спроса на «черное золото» примерно к 2030 году, за которым последует спад, вызванный:

• Ростом продаж электромобилей (EV), снижением спроса на автомобильные перевозки

• Повышением эффективности

• Электрификацией нефтегазовых предприятий

Трэверс также отметил смещение центра тяжести спроса на нефть на восток, в Азию и Африку.

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Конференция TESC 2025, посвященная новым технологиям и экологическим аспектам разработки углеводородов, стала важной платформой для продвижения решений в области устойчивой энергетики.

На первой сессии были рассмотрены такие темы, как:

• Перспективы развития энергетики: Изучение меняющегося глобального энергетического ландшафта и будущей роли углеводородов.

• Технологические инновации: Демонстрация достижений в области разведки, добычи и переработки углеводородов.

• Воздействие на окружающую среду: решение экологических проблем и стратегии смягчения последствий при разработке месторождений углеводородов. ///nCa, 5 июня 2025 г.