Страны Центральной Азии объединяются для устойчивого управления водными и земельными ресурсами

Центральная Азия, где расположены экологически важные речные и водно-болотные системы, обширные пастбища и высокогорные хребты, поддерживающие уникальное биоразнообразие, сталкивается с серьезными вызовами. Её преимущественно засушливый климат делает регион особенно уязвимым к растущему спросу на природные ресурсы, неустойчивому развитию и изменяющимся климатическим условиям. Это приводит к ежегодным экономическим потерям в размере около 6 млрд долларов США, вызванным исключительно деградацией земель.

В ответ пять стран Центральной Азии – Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – поддерживают разработку Программы управления взаимосвязью земля-вода в Центральной Азии (CAWLN). Эти совместные усилия являются ключевым шагом на пути к повышению региональной устойчивости и обеспечению устойчивого будущего природных ресурсов, критически важных для людей и планеты.

Программа CAWLN, поддерживаемая Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемая Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), разработает скоординированную и научно обоснованную основу для координации всех мероприятий, направленных на укрепление водной безопасности, улучшение состояния сельскохозяйственных земель, сокращение обезлесения и развитие сельской экономики.

Каролина Старр, специалист по сельскому хозяйству в ФАО и технический руководитель Программы, отметила: «ФАО поддерживает страны Центральной Азии в их усилиях по устойчивому управлению природными ресурсами, включая комплексное управление водосборами, повышение устойчивости сельских общин и укрепление источников средств к существованию. Программа CAWLN усилит координацию и сотрудничество между странами региона в области управления природными ресурсами, одновременно способствуя развитию экосистемных услуг и дальнейшему повышению благосостояния сельских общин».

Для повышения эффективности координации политики, регулирования и принятия решений в области управления водными и земельными ресурсами как внутри стран, так и между ними необходим программный подход. С этой целью программа CAWLN включает семь проектов: два ключевых региональных, охватывающих бассейны Амударьи и Сырдарьи; , направленных на решение проблем неустойчивого землепользования и водопользования на страновом уровне; и один координационный проект для содействия согласованию политики, обмену знаниями и внедрению передового опыта. Таким образом, все субрегиональные и национальные мероприятия будут реализованы в рамках всеобъемлющего регионального программного подхода.

Трансформационный эффект Программы будет достигнут за счет укрепления трансграничного сотрудничества и усиления национального и регионального управления. Она также предусматривает разработку передовых инструментов, таких как системы мониторинга и поддержки принятия решений на основе спутниковых снимков, для планирования на основе фактических данных. Помимо этого, программа CAWLN будет способствовать активному применению гендерно-ориентированных подходов и передового опыта в сфере устойчивого землепользования и восстановления жизненно важных водных и наземных местообитаний, напрямую улучшая условия жизни сельских общин.

Мероприятие высокого уровня в поддержку Программы CAWLN, состоявшееся в Душанбе, Таджикистан, собрало министров и высокопоставленных лиц из пяти стран-участниц. Ерлан Нысанбаев, Министр экологии и природных ресурсов Казахстана; Медер Машиев, Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики; Умед Улугов, Директор Национального Стокгольмского центра Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан; Магтымгулы Акмырадов, заместитель начальника Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Туркменистана, и Гайрат Мухаммедов, Директор Центра государственной экологической экспертизы Республики Узбекистан, собрались, чтобы заявить о твердой политической воле и готовности решать взаимосвязанные экологические проблемы региона, а также выразить полную поддержку Программе CAWLN, реализация которой в полном объеме начнется в ближайшие месяцы. ///ФАО, 4 июня 2025 г.