Туркменистан укрепляет систему правосудия для детей, находящихся в контакте с законом

Туркменистан успешно укрепляет систему правосудия для детей, вступивших в контакт с законом, благодаря постоянной технической поддержке со стороны ЮНИСЕФ. В рамках миссии международного эксперта по вопросам правосудия в отношении детей Ирины Урумовой, состоявшейся с 26 по 30 мая, основное внимание уделялось усилению мер специальной защиты, укреплению межведомственного сотрудничества и приведению национальных процедур в соответствие с международными стандартами в области прав ребенка.

Ключевые национальные партнеры — представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерств внутренних дел, адалата, труда и социальной защиты, образования и здравоохранения — объединили усилия для укрепления механизмов защиты детей на всех этапах правосудия.

Были обсуждены планы по разработке этических принципов и четких процедур отбора и подготовки психологов и педагогов, участвующих в качестве посредников в опросе детей. За круглым столом обсуждались вопросы укрепления нормативно-правовой базы в области защиты детей от насилия, включая в онлайн пространстве, с учетом результатов недавно проведённого регионального обзора.

Особое внимание было уделено укреплению межведомственного подхода в обеспечении специальных мер защиты несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений, в том числе на судебной стадии. Были определены направления для продвижения специальных мер, включая укрепление действующих в судах доброжелательных к детям помещений для участия детей, находящихся в контакте с законом в судебных заседаниях.

Национальные партнёры рассказали о достигнутом прогрессе пилотировании мер отведения несовершеннолетних из системы формального правосудия в Копетдагском этрапе. Инспектора по делам несовершеннолетних и специалисты по социальной работе все активнее применяют междисциплинарный и индивидуальный подход к несовершеннолетним, соответствующие возрасту и потребностям. Верховный суд выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с ЮНИСЕФ по масштабированию дружественных детям процедур в судах. Позитивный отзыв был получен от семинара по ознакомлению международной практики создания безопасной и инклюзивной среды обучения для детей.

«Справедливая система правосудия должна ставить в центр внимания права, достоинство и развитие каждого ребёнка», — подчеркнула Ирина Урумова. «Отрадно видеть, что Туркменистан предпринимает конкретные шаги по созданию систем, которые не только справедливы, но и дружелюбны к детям».

Эти усилия являются частью реализации Национального плана действий по обеспечению прав ребенка на 2023–2028 годы и подтверждают стремление Туркменистана к созданию системы правосудия, которая защищает, наделяет детей правами и способствует их успешной реинтеграции. ЮНИСЕФ продолжит оказывать поддержку национальным партнерам в институционализации подходов, учитывающих интересы детей, предотвращающих причинение вреда и способствующих развитию и благополучию каждого ребенка. ///nCa, 4 июня 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)