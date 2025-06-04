Туркменистан широко отметил Всемирный день велосипеда массовыми велопробегами

3 июня 2025 года Туркменистан ярко и масштабно отметил Всемирный день велосипеда, учреждённый по инициативе страны Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году. Центральным событием праздника стал массовый велопробег в Ашхабаде, в котором принял участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Старт велопробега был дан на Тропе здоровья в горах Копетдага, где собрались представители самых разных слоёв общества: Председатель Меджлиса, члены Правительства, руководители министерств и ведомств, городского хякимлика, общественных организаций, средств массовой информации, ректоры вузов, а также главы и представители аккредитованных в стране дипломатических миссий и международных организаций. Среди участников были воспитанники Дворца сирот «Döwletliler köşgi», учащиеся Школы подготовки юных олимпийцев, общеобразовательных школ, члены сборной команды Туркменистана по велоспорту, студенческая молодёжь и представители общественности.

Президент Сердар Бердымухамедов лично дал старт велопробегу, после чего колонна участников двинулась по маршруту, пролегающему по проспектам Арчабил и Битарап Туркменистан.

В ходе мероприятия глава государства поручил вице-премьеру Т. Атахаллыеву, курирующему агропромышленный комплекс, уделять особое внимание реализации Национальной лесной программы, направленной на улучшение экологической обстановки в стране.

В свою очередь, вице-премьер Б. Аннамаммедов доложил о мерах по дальнейшему развитию и благоустройству столицы, включая модернизацию городской инфраструктуры и создание комфортных условий для жизни граждан. Президент подчеркнул важность выполнения задач, обозначенных в Концепции развития Ашхабада, и распорядился держать эти вопросы под постоянным контролем.

Велопробег завершился у Дворца Рухыет, став ярким праздником единства общества в стремлении к здоровому образу жизни и экологической устойчивости.

Помимо Ашхабада, велопробеги прошли и в других регионах Туркменистана, объединив тысячи людей в поддержке активного образа жизни и популяризации велосипеда, как экологически чистого вида транспорта.

Велопробеги, посвящённые Всемирному дню велосипеда, прошли также за рубежом: в Москве и Казани (Россия), Минске (Беларусь), Бишкеке (Кыргызская Республика), Вене (Австрия), Дубай (ОАЭ), Исламабаде (Пакистан), Киеве (Украина), Анкаре (Турция), Бухаресте (Румыния), Нью-Дели (Индия), Тбилиси (Грузия), Ташкенте (Узбекистан), Баку (Азербайджан), ///nCa, 4 июня 2025 г.