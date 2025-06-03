Состоялся государственный визит Президента Туркменистана в Монголию – подписано 14 документов – Создана Комиссия по двустороннему сотрудничеству

1-2 июня 2025 года Президент Сердар Бердымухамедов совершил свой первый государственный визит в качестве главы государства в Монголию.

2 июня в Улан-Баторе состоялись переговоры между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Переговоры прошли в узком формате и в расширенном составе, в ходе которых стороны обсудили вопросы расширения и развития дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества, углубления взаимодействия в регионе и на международной арене.

По итогам переговоров подписано 14 документов, направленных на укрепление правовых основ отношений и сотрудничества между двумя странами, а также расширение связей в таких сферах, как торговля, экономика, инвестиции, внешние связи, легкая промышленность, здравоохранение, образование и наука.

Главы государств приняли совместное заявление, в котором подчеркивается важность углубления сотрудничества в торгово-экономической сфере, транспорте и логистике, сельском хозяйстве и охране окружающей среды.

Также Президент Сердар Бердымухамедов встретился с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом.

Деловые круги двух стран провели бизнес-форумы и установили прямые контакты, заложив основу долгосрочного сотрудничества в таких секторах, как продовольствие, сельское хозяйство, текстильная промышленность.

В рамках визита более 80 деятелей искусств из Монголии и Туркменистана выступили с совместным гала-концертом в Академическом театре оперы и балета.

Туркмено-монгольские переговоры

В начале переговоров Президент Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил приверженность Монголии укреплению дружественных связей с Туркменистаном, а также расширению и развитию двустороннего сотрудничества во всех областях.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что сегодняшняя встреча служит логическим продолжением содержательных переговоров, состоявшихся в ходе государственного визита главы Монголии в Туркменистан осенью прошлого года.

Туркменистан признателен Монголии за поддержку его нейтрального статуса и международных инициатив, выдвигаемых в рамках ООН и других международных платформ. В свою очередь Туркменистан намерен и впредь поддерживать выдвигаемые Монголией международно значимые предложения.

Подтвердив настроенность Туркменистана на интенсификацию и расширение торгово-экономического сотрудничества с Монголией, глава государства выразил убеждение, что сегодня имеются все предпосылки для придания этим связям динамичного и многопланового характера.

Одним из итогов переговоров стало подписание Соглашения о создании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Бердымухамедов отметил наличие больших возможностей для сотрудничества в области транспорта. Как известно, Туркменистан выдвинул инициативу «Возрождение Великого Шёлкового пути», которая предполагает реализацию крупных проектов по формированию сети комбинированных транспортно-логистических коридоров, охватывающих территории целого ряда стран. Данные проекты имеют самое непосредственное отношение к проблематике государств, не имеющих выхода к морю.

Сообщив, что в августе на турк­менском побережье Каспийского моря, в Авазе, на уровне глав государств и правительств пройдёт Третья Конференция Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, под девизом «Продвижение прогресса через партнёрство», Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Монголию к участию в работе данного Форума.

В продолжение темы отмечалось, что в апреле текущего года Туркменистан официально присоединился к «Многостороннему соглашению о создании Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», подтвердив готовность Туркменистана к активному сотрудничеству с данным Центром, расположенным в Улан-Баторе.

Обозначив в ряду сфер партнёрства энергетику, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что здесь также имеются возможности для взаимодействия.

Туркменистан готов также рассмотреть предложения монгольских партнёров, оказывать поддержку предпринимателям в установлении прямых контактов, обеспечивать благоприятные правовые условия для осуществления взаимных торговых операций.

Культурно-гуманитарные связи, туризм спорт также имеют благоприятные перспективы для развития двухстороннего сотрудничества.

Завершая выступление, Президент Туркменистана пригласил монгольского коллегу принять участие Международный форум, которые посвящен году мира и доверия, а также 30-летию нейтралитета Туркменистана. Форум состоится 12 декабря в Ашхабаде.

В свою очередь Президент Монголии констатировал, что на переговорах достигнута договорённость о дальнейшем укреплении правовой базы турк­мено-монгольских отношений, а также об обогащении содержания и наращивании партнёрства в торгово-экономической сфере и гуманитарно-культурной области.

Он подчеркнул важность создания Совместного комитета по автомобильному транспорту в целях развития транспортного сообщения и логистики, а также соответствующих комитетов по сельскому хозяйству, ветеринарии и животноводству.

Глава Монголии отметил значение достигнутых договорённостей о совместной реализации проектов и программ в сфере лёгкой промышленности в контексте увеличения взаимного торгового оборота и расширения номенклатуры товаров.

Наряду с этим была выражена готовность Монголии к углублению связей с Туркменистаном в области образования, науки и культуры, подготовки кадров.

Ухнаагийн Хурэлсух также подтвердил приверженность дальнейшему активному сотрудничеству с Туркменистаном в формате международных и региональных организаций. Он поблагодарил Туркменистан за присоединение к монгольской инициативе «Многостороннее соглашение о создании Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю».

Подписанные документы

По окончании переговоров в расширенном составе, состоялась церемония подписания двусторонних документов:

Совместное заявление, подписанное президентами Туркменистана и Монголии. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о создании Комиссии по двустороннему сотрудничеству; (Каждые два года будет проводиться консультативное совещание Совместной комиссии Монголии и Туркменистана для обсуждения вопросов в области экономики, торговли, науки, технологий, высшего образования, продовольствия, сельского хозяйства и культуры) Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Монголии на 2026–2027 годы; Рамочное Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии об экономическом сотрудничестве; (Обе стороны будут укреплять взаимовыгодное экономическое сотрудничество в области энергетики, транспорта, связи, инфраструктуры, легкой промышленности, сельского хозяйства и туризма, а также обмениваться информацией и опытом, реализовывать совместные программы и поддерживать деловые партнерские отношения) Среднесрочная Программа развития сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии в области торговли, экономики и инвестиций на 2026–2028 годы; (Обе стороны определили области сотрудничества на период с 2026 по 2028 год, которые включают сотрудничество в области расширения торговли, поддержки экспорта продукции с добавленной стоимостью, содействие сотрудничеству МСП, привлечению инвестиций, развитие транспортной и логистической инфраструктуры, а также переработку сельскохозяйственной продукции. Будут регулярно организовываться бизнес-форумы для взаимного представления продукции на рынках двух стран.) Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии по сотрудничеству в области лёгкой промышленности; Соглашение между Министерством образования Туркменистана и Министерством образования Монголии о сотрудничестве в области образования; (Обе стороны будут способствовать созданию благоприятных условий путем взаимного предоставления стипендий для обучения и научных исследований в высших учебных заведениях, а также обмена информацией и консультациями по вопросам взаимного признания документов об образовании и ученых степеней.) Меморандум о сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Монгольским национальным университетом медицинских наук в области образования и здравоохранения; Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Школой политических наук, международных отношений и общественного управления при Национальном университете Монголии; Меморандум между хякимликом города Ашхабад и мэрией города Улан-Батор об установлении побратимских отношений между городами Ашхабад и Улан-Батор; (Улан-Батор и Ашхабад будут развивать сотрудничество в инновационной, торгово-экономической, научной, культурной, спортивной, туристической и других областях на основе взаимного доверия и уважения, а также поддерживать обмены делегациямю.) Меморандум о взаимопонимании между Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана и Национальным музеем Монголии; Меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и Монгольской академией наук; Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Национальным телевидением Монголии по сотрудничеству в области телерадиоканалов; Меморандум о взаимопонимании между Государственным информационным агентством Туркменистана (TDH) и Монгольским нацио­нальным информационным агентством «MONTSAME».

Пресс-конференция

По завершении церемонии подписания документов, главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

Комментируя итоги переговоров, Президент Ухнаагийн Хурэлсух тепло приветствовал президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, отметив, что это первый государственный визит туркменского лидера в Монголию за более чем 30 лет с момента установления дипломатических отношений.

Визит, последовавший за поездкой президента Хурэлсуха в Туркменистан в октябре 2024 года, был назван исторической вехой, открывающей новую страницу в двусторонних отношениях.

Стороны приняли Совместное заявление о развитии двустороннего сотрудничества, которая определяет дорожную карту для будущего взаимодействия в различных сферах. Этот документ, по словам президента, значительно усилит связи в торговле, экономике, транспорте, сельском хозяйстве, культуре, образовании и здравоохранении.

Президент Монголии также подчеркнул значимость подписанных документов.

Подписана Среднесрочная межправительственная программа (2026–2028 годы) по развитию сотрудничества в области торговли, экономики и инвестиций, а также соглашение о создании Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Соглашения об авиационном и автомобильном транспорте, подписанные в прошлом году, заложили основу для улучшения связей между странами. Кроме того, созданы совместные комитеты по сельскому хозяйству, ветеринарии и животноводству. Особое внимание уделено инициативе по объединению производства шерсти и кашемира в Монголии с хлопком и пряжей Туркменистана для выпуска текстиля в рамках национального движения Монголии «Белое золото».

Совместное культурное представление в Улан-Баторе, где туркменские артисты познакомили монгольскую публику со своим искусством, укрепило межкультурные связи, подчеркнул Президент Монголии.

Бизнес-форум Монголия–Туркменистан и ярмарка туркменских ковров и изделий ручной работы были названы платформами для развития деловых и культурных контактов.

Как подчёркивалось, в ходе переговоров Монголия и Туркменистан подтвердили стремление к укреплению сотрудничества в рамках ООН и других международных структур. Отмечалось также, что в текущем году исполняется 30 лет признания ООН статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Глава Монголии поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и дружественный народ Туркменистана с этой знаменательной датой.

Озвучивая результаты завершившихся переговоров на высшем уровне между делегациями Туркменистана и Монголии, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что они прошли в дружественной, доверительной рабочей атмосфере. Обсуждены все основные сферы двустороннего взаимодействия, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики.

В сфере внешней политики страны продолжат совместную работу в целях сохранения и упрочения глобального и регионального мира и стабильности. Туркменистан и Монголия будут содействовать достижению Целей устойчивого развития, сотрудничать по экологической и продовольственной повесткам, по проблематике энергетической безопасности, транспортной взаимосвязанности.

«Я выразил господину Президенту признательность за поддержку Монголией нейтралитета Туркменистана, наших международных инициатив, направленных на обес­печение всеобщей безопасности и сотрудничества, продвижение доверительного диалога в межгосударственных отношениях», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Приоритетное место в ходе переговоров было отведено торгово-экономическому партнёрству. При этом отмечалась перспективность объединения усилий двух стран в достижении транспортной связанности, совместной работы в деле создания трансконтинентальных транспортных коридоров из Азии в Европу.

В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость инициативы Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути». Отмечалось также наличие предпосылок для налаживания партнёрства в сферах энергетики и коммуникаций.

Глава Туркменистана отметил, что в ходе переговоров были детально рассмотрены вопросы парламентского взаимодействия, призванного стать одной из опор межгосударственных отношений. Наряду с этим достигнуты договорённости о расширении культурно-гуманитарного, научного, образовательного, спортивного сотрудничества.

Как подчёркивалось, по итогам состоявшихся переговоров подписан солидный пакет двусторонних документов.

«Туркменистан и Монголия подтвердили твёрдый настрой на уверенное и последовательное выстраивание отношений дружбы, равноправия и взаимной выгоды на долгосрочную перспективу, – подчеркнул Бердымухамедов.

Президент Туркменистана и Председатель Парламента Монголии обсудили укрепление межпарламентских связей

В рамках государственного визита в Монголию Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом.

Председатель Великого Государственного Хурала тепло приветствовал Президента Бердымухамедова, отметив его вклад в проведение созидательной и миролюбивой политики, направленной на расширение регионального и международного сотрудничества. Он подчеркнул, что переговоры на высшем уровне, состоявшиеся в Улан-Баторе, открыли новую веху в межгосударственном диалоге.

Президент Туркменистана, поблагодарив за радушный приём, выразил уверенность, что встреча будет способствовать укреплению взаимопонимания и развитию новых форм сотрудничества, включая взаимодействие законодательных органов.

Он напомнил о государственном визите Президента Монголии в Туркменистан в 2024 году, в ходе которого было принято Совместное заявление о двусторонних отношениях и разработана Дорожная карта на 2025–2026 годы для реализации достигнутых договорённостей.

Особое внимание Президент Бердымухамедов уделил межпарламентскому взаимодействию как ключевому направлению партнёрства. В Меджлисе Туркменистана и Великом Государственном Хурале Монголии созданы парламентские Группы дружбы для поддержки политико-дипломатических связей через парламентскую дипломатию. Среди приоритетных направлений он выделил:

Укрепление связей между Группами дружбы и организацию их рабочих визитов.

Сотрудничество между молодыми парламентариями.

Активизацию роли женщин в межпарламентском диалоге.

Обмен опытом в законотворческой деятельности.

Поддержку инициатив двух стран в международных организациях, таких как Межпарламентский союз и Межпарламентская Ассамблея ОБСЕ.

Председатель Великого Государственного Хурала выразил признательность за предложения Президента Туркменистана, отметив, что они открывают новые перспективы для углубления межпарламентского сотрудничества. Он подчеркнул, что такие шаги способствуют всестороннему развитию туркмено-монгольских отношений.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию межпарламентских связей.

Совместный бизнес-форум

2 июня 2025 года в Монгольской Национальной торгово-промышленной палате состоялся Монголо-туркменский бизнес-форум, ставший важной платформой для углубления торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Туркменистаном.

В мероприятии приняли участие члены правительств, представители торгово-промышленных палат, а также более 100 делегатов из государственного и частного секторов обеих стран.

Участники обсудили перспективы сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, продовольствия, сельского хозяйства, текстиля и трикотажа. Форум предоставил возможность обменяться информацией о текущей экономической ситуации, инвестиционном климате и правовой базе двух стран, создав условия для установления прямых деловых контактов.

Ярким событием форума стала выставка-ярмарка традиционных туркменских ковров и изделий ручной работы. Советник Президента Монголии по экономической политике Даваадалай Батсуури отметил: «Выставка стала площадкой для обмена опытом между монгольскими и туркменскими компаниями в области технологий, дизайна и выбора сырья для текстильного производства». Монгольские ковровые и текстильные предприятия также представили свою продукцию, что способствовало укреплению деловых связей.

Представитель Национального музея Туркменистана Чарыев Гочмурат подчеркнул культурное и экономическое значение выставки: «Туркменские ковры — это многовековое ремесло, требующее кропотливой работы. Их представление наряду с одеждой и украшениями из нашего музея демонстрирует готовность Монголии и Туркменистана расширять сотрудничество не только в культуре, но и во всех сферах».

В рамках форума прошли B2B-встречи, на которых представители бизнеса обсудили совместные торговые и инвестиционные проекты. Форум стал важным шагом для деловых кругов двух стран, заложив основу для долгосрочного партнёрства.

По итогам бизнес-форума подписан ряд двусторонних документов.

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Завершив государственный визит в Монголию, Президент Туркменистана вернулся в Ашхабад. ///nCa, 3 июня 2025 г.