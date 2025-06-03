Дипломатия через знания: “Quiz on Korea” укрепляет связи между Туркменистаном и Кореей

В субботу, 31 мая 2025 года, Посольство Республики Корея успешно провело “Quiz on Korea” (“Викторина о Корее”) на футбольном поле большого тренировочного комплекса Олимпийского городка в Ашхабаде.

“Викторина о Корее” – это телевизионное игровое шоу Республики Корея, организованное в рамках ежегодной программы международной публичной дипломатии Министерством иностранных дел Республики Корея и Корейской телерадиовещательной системой (KBS). В нем оцениваются общие знания участника о Корее. Финальный раунд “Викторины о Корее” проходит в Республике Корея, где каждый участник представляет свою страну.

В субботу в предварительном туре Туркменистан представляли в общей сложности 50 студентов из Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади и Учебного центра изучения корейского языка имени короля Седжона в Туркменистане. Участники продемонстрировали свои знания о Корее, ответив на соответствующие вопросы. Мероприятие оказалось сложным соревнованием, полным захватывающих поворотов, за которым было интересно наблюдать.

Первое место и возможность представлять Туркменистан в заключительном туре «Quiz on Korea» в сентябре 2025, была вручена г-же Ашировой Айлар, студентке Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади. Студенты, занявшие второе и третье места, также были отмечены и поощрены призами от Посольства Республики Корея в Туркменистане.

“Quiz on Korea” – яркий пример масштабного культурного и образовательного обмена между Туркменистаном и Кореей. Подобные мероприятия выходят за рамки простой культурной презентации; они активно способствуют межличностным обменам, что является важным компонентом прочного двустороннего сотрудничества, значительно способствуя взаимопониманию и укреплению дипломатических и образовательных связей между двумя странами. ///nCa, 3 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Республики Корея в Туркменистане)