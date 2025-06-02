Во Внешнеторговой палате Казахстана обсуждены планы по укреплению партнерства с Туркменистаном

30 мая 2025 года в Астане состоялась рабочая встреча Внешнеторговой палаты Казахстана с делегацией из Туркменистана. В мероприятии приняли участие представители государственных структур и деловых кругов Туркменистана. Казахстанскую сторону представляли Директор департамента международного сотрудничества ВПК Диана Жакутова и со-председатель Казахстанско-Туркменского Делового совета Айдар Казыбаев, сообщает Внешнеторговая палата Казахстана.

В ходе встречи Диана Жакутова поприветствовала туркменскую делегацию и ознакомила участников с деятельностью Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Внешнеторговой палаты Казахстана. Особое внимание она уделила возможностям, которые предоставляет интерактивная инвестиционная карта Казахстана для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Айдар Казыбаев отметил, что в текущем году планируется запуск прямого авиарейса по маршруту Ашхабад – Алматы, а также активизация работ по улучшению приграничной дорожной инфраструктуры в Мангистауской области. По его словам, эти меры позволят существенно увеличить объем двустороннего товарооборота.

— В ближайшее время мы организуем онлайн-встречу с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана для формирования пула экспортеров с обеих сторон. Это позволит нам в краткосрочной перспективе удвоить объем товарооборота и достичь отметки в 1 миллиард долларов США, — подчеркнул Айдар Казыбаев.

По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил порядка 500 миллионов долларов США.

Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к заседанию Казахстанско-Туркменского делового совета, которое запланировано на 3 сентября 2025 года. В рамках мероприятия Внешнеторговая палата намерена презентовать новую электронно-торговую платформу, обеспечивающую онлайн-доступ казахстанских товаропроизводителей к рынку Туркменистана.

Также в ходе беседы было отмечено, что 17 июня 2025 года в Астане состоится заседание Делового совета «Китай – Центральная Азия», в рамках которого ожидается визит делегации Туркменистана во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Туркменистана. /// nCa, 2 июня 2025 г.