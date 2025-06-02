Видение климатической проблематики в Казахстане: Интервью с Зульфией Сулейменовой на Международном форуме в Астане

Фото: Дерья Сойсал. Советник Президента Республики Казахстан – Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды Зульфия Сулейменова

Дерья Сойсал, Астана, Казахстан – Международный форум Астана

Во время Международного форума Астана (AIF) Специальный представитель Президента Казахстана по вопросам климата и окружающей среды Зульфия Сулейменова рассказала нам в эксклюзивном интервью о меняющейся климатической политике страны, планах энергетического перехода и международном сотрудничестве.

Сулейменова подробно рассказала о том, как Казахстан преодолевает сложное переплетение проблем устойчивости к изменению климата, экономического развития и экологической справедливости – от отказа от угля и развития ядерной энергетики до укрепления связей с Европейским союзом и создания региональных центров продовольственной безопасности. “На самом деле мы не хотим никого оставлять позади”, – подчеркнула она, поскольку страна намерена осуществить то, что она называет справедливым и инклюзивным энергетическим переходом.

Казахстан становится активным участником глобального сотрудничества в области охраны окружающей среды, а президент Касым-Жомарт Токаев проводит смелую программу действий. Зульфия Сулейменова, советник Президента и его специальный представитель по международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды, рассказала в ходе недавней дискуссии о том, как центральноазиатская страна ставит климатические и экологические приоритеты во главу угла.

“Одним из самых первых решений, которое Президент Токаев принял еще в 2019 году, когда он только стал президентом, было воссоздание Министерства экологии”, – напомнила Сулейменова. “К сожалению, у нас не было этого агентства в течение нескольких лет, и это было одно из его самых первых решений”.

С тех пор экологическая политика стала основой деятельности администрации Токаева. Лидерство Казахстана было в полной мере продемонстрировано на Конференции COP29, где Президент Токаев стал первым главой государства, выступившим на саммите мировых лидеров. “Поскольку наш президент очень активен в вопросах климата и охраны окружающей среды, он принял участие в COP29”, – сказала Сулейменова. “Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что его инициативы и видение в области окружающей среды и климата будут реализованы и станут реальностью для нас”.

Среди наиболее амбициозных предложений Президента – проведение Регионального экологического саммита, запланированного на следующий год в Астане. В столице Казахстана планируется проведение Регионального климатического саммита 2026 года (RCS 2026), знакового мероприятия, направленного на активизацию регионального сотрудничества в области изменения климата.

“Мы планируем провести [его] в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями”, – сказала Сулейменова. “Идея этого саммита состоит не только в том, чтобы собрать лидеров вместе, но и в том, чтобы они одобрили совместные подходы к решению экологических проблем и тройного планетарного кризиса”.

Этот целостный взгляд распространяется и на биоразнообразие. Президент Токаев недавно объявил о создании Международного фонда сохранения биоразнообразия, проектом которого он будет руководить лично.

Целью Фонда является создание механизма финансирования проектов, направленных на сохранение биологического разнообразия Казахстана.

Сулейменова принимала непосредственное участие в работе на месте: “Я была в составе научной экспедиции Института гидробиологии и экологии. Не многие знают, но в Каспийском море обитают каспийские тюлени, которые являются наименее изученными в мире среди тюленей”.

Президент Токаев призвал прикаспийские государства активизировать сотрудничество: “Он сказал, что мы должны содействовать экологическому мониторингу и обмену данными в Каспийском море”. Казахстан объявил свою часть Каспия охраняемой территорией с морским заповедником специально для каспийских тюленей. По словам Сулейменовой, “наши экологические нормы в казахстанской части Каспийского моря являются самыми строгими”.

В целях укрепления региональной науки и политики Казахстан учредил новый Каспийский институт, которому поручены исследования в области климата, биоразнообразия и устойчивого развития региона. “Мы, в некотором смысле, переосмысливаем то, как мы видим море и как мы хотим, чтобы эти регионы развивались”, – подчеркнула Сулейменова.

Казахстан стал первой страной в развивающемся мире, создавшей национальную систему торговли квотами на выбросы (ETS), которая была введена в 2013 году. Тем не менее, сохраняются опасения по поводу эффективности и ценообразования. “Цена на углерод в Казахстане действительно низкая”, – признала Сулейменова, но добавила: “Мы были вторыми в мире после ЕС, кто ввел систему торговли квотами на выбросы”.

В настоящее время страна модернизирует эту систему. “Мы только что запустили новый проект под названием ”Партнерство для внедрения на рынок” в партнерстве со Всемирным банком”, – сказала она. Цель программы – перейти от бесплатных квот к аукционам, внедрить более надежный сравнительный анализ и улучшить прозрачность и механизмы проверки.

“В будущем мы постепенно начнем внедрять новые газы, новые установки и новые отрасли промышленности”, – сказала она. “Мы считаем, что как только у нас появятся более совершенные механизмы и прозрачность, цены будут постепенно расти”.

Казахстан остается твердым в своих международных обязательствах по борьбе с изменением климата, несмотря на глобальную неопределенность. “Мы обязались сократить выбросы углекислого газа на 15% к 2030 году и на 25% к 2030 году при условии дополнительной международной поддержки и передачи технологий”, – сказала Сулейменова. “К 2060 году мы поставили перед собой цель достичь углеродной нейтральности”.

Более 80% выбросов в стране приходится на энергетический сектор, что делает декарбонизацию энергетической инфраструктуры краеугольным камнем дорожной карты по изменению климата.

Для Сулейменовой эта работа является не только политической, но и глубоко личной. “Моя работа заключается в том, чтобы воплощать видение Президента в жизнь”, – сказала она. “Но также я наблюдаю за тем, что происходит на местах, и даю советы о том, как мы можем быть более эффективными”.

В то время как страна готовится к проведению предстоящего Регионального экологического саммита и лидирует с новыми научными институтами, Казахстан позиционирует себя не только как ответственного регионального игрока, но и как лидера в области климата на мировой арене.

В Казахстане начались дебаты по ядерной энергетике. “Углеродная нейтральность – это эффективный переход к энергетике”, – сказала Сулейменова. “Поэтому нам необходимо переосмыслить то, как мы управляем энергетическим сектором и используем горючие источники энергии в нашей энергетической системе”.

Казахстан стремится достичь 15%-ной доли возобновляемых источников энергии в своем энергетическом балансе к 2030 году и в настоящее время составляет 6,5%. “На самом деле, мы очень хорошо продвигаемся по пути”, – отметила она. Правительство приняло активные меры для поддержки этого роста с помощью аукционов и “снижения рисков” инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Стремясь обеспечить стабильность для инвесторов, Казахстан ввел пятилетние циклы планирования аукционов по возобновляемым источникам энергии. Однако переход от использования угля остается серьезной проблемой. “Возникает вопрос о базовой нагрузочной способности и о том, как отказаться от использования угля, потому что Казахстан в основном использует уголь”, – призналась она.

Эта реальность побудила к проведению в октябре 2023 года национального референдума по ядерной энергетике. “Как отметил президент [Токаев] в своей речи, мы производим более 40% мирового урана”, – напомнила Сулейменова. “Учитывая, что ядерная энергетика является одним из низкоуглеродных вариантов с точки зрения энергетики и является стабильным источником энергии, было бы не очень мудрым решением не рассматривать ядерную энергетику”.

С одобрения общественности Казахстан учредил новое агентство по развитию ядерной энергетики и рассматривает возможность строительства до трех атомных электростанций. “Мы считаем, что развитие ядерной энергетики поможет нам обезуглерожить наш энергетический сектор и снизить энергопотребление”.

Для обеспечения инклюзивности Казахстан разрабатывает собственную национальную платформу для справедливого энергетического перехода (JETP), тесно сотрудничая с международными финансовыми институтами. “Исполнительный директор Зеленого климатического фонда также посетил Казахстан всего несколько дней назад”, – сообщила Сулейменова.

Как объявил Президент Токаев, JETP – это комплексная программа, которая охватывает несколько ключевых целей, включая увеличение добычи и экспорта важнейших полезных ископаемых в Казахстане, инвестиции в технологии использования возобновляемых источников энергии и сотрудничество с международными партнерами для развития новых цепочек поставок.

Партнерство с ЕС: Важнейшие полезные ископаемые и чистые технологии

Климатическая повестка дня Казахстана тесно связана с международным сотрудничеством, в частности, с Европейским союзом. “ЕС является одним из наших очень важных торговых партнеров”, – сказала она. Ключевой областью сотрудничества является редкоземельные элементы и важнейшие полезные ископаемые. “У нас есть меморандум с Европейским союзом об устойчивом производстве важнейших полезных ископаемых”.

“Чтобы производить больше экологически чистых технологий, вам нужен более широкий доступ к важнейшим полезным ископаемым”, – пояснила Сулейменова, добавив, что Казахстан является не только производителем, но и обладает инфраструктурой, человеческим капиталом и опытом для поддержки дальнейшего производства. “Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества с ЕС не только в области экспорта, но и в создании полных производственных циклов”.

В заключение она подчеркнула актуальность проблемы продовольственной безопасности.. “к 2040 году производство продовольствия может сократиться. Это повлияет на мировые цены на продовольствие и глобальную продовольственную безопасность”, – предупредила она. Президент Токаев предложил создать региональный центр продовольственной безопасности в Алматы для размещения запасов продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. “Мы были бы очень рады разместить региональный центр по продовольственной безопасности в Алматы”, – подтвердила она. “Моя страна, являясь седьмым по величине производителем зерна в мире, является житницей Центральной Азии”, – сказал Токаев в своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Казахстан может похвастаться обширными сельскохозяйственными угодьями, которые занимают около 202 миллионов гектаров, или 74 процента территории страны, что делает его одной из крупнейших стран мира по площади сельскохозяйственных угодий. Благоприятное географическое положение страны и разнообразный климат создают благоприятные условия для выращивания зерновых.

В Казахстане также находится Центр Организации исламского сотрудничества по продовольственной безопасности, что укрепляет его региональное лидерство. “Мы продвигаем проблему продовольственной безопасности не только в этом небольшом регионе, но и за его пределами”, – отметила Сулейменова.

Международный форум Астана, заключила она, является подходящим местом для Казахстана, чтобы объединить идеи и выработать решения. “Потому что, в то время как мы, Казахстанцы, продвигаем различные решения, это требует партнерства и сотрудничества”. ///nCa, 2 июня 2025 г.

Bibliography

Kazakhstan Ready to Become Regional Food Supply Hub: President – Caspian News

Kazakhstan’s Pivotal Role in the Global Energy Transition: A Look at President Tokayev’s JETP Initiative at COP28 – London Globe

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