Туркменская Молодежь в Киеве приняла участие в велопробеге по случаю Всемирного Дня Велосипеда

Первый день лета начался активно и бодро для представителей туркменского студенчества и диаспоры в Украине. По случаю Всемирного дня велосипеда, ежегодно отмечаемого в мире 3 июня, Посольство Туркменистана в Украине организовало экологический велопробег.

При поддержке Государственного предприятия «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств» велопробег по традиции прошел на территории Труханового острова, расположенного на реке Днепр напротив исторического центра города Киева, известного живописными и экологичными маршрутами для активного отдыха и занятиями спортом на открытом воздухе.

Туркменистанцы имеют особое отношение к этому международному празднику и широко отмечают его в родной стране и за ее пределами, ведь именно по инициативе Туркменистана специальной Резолюцией Генассамблеи ООН был учрежден Всемирный день велосипеда, что свидетельствует о высокой оценке в мире усилий нашей страны по развитию спорта, популяризации езды на велосипеде и формированию экологической культуры общества.

Во многих странах мира, в том числе в Туркменистане, есть развитая инфраструктура для велосипедистов. В этот день в нашей страны проходят различные велопробеги и соревнования, открывают новые маршруты, поднимаются актуальные вопросы защиты окружающей среды, поскольку велосипед является экологичным видом транспорта.

Участники велопробега проехали под национальными флагами маршрутами острова, пролегающими через озера, дубовые и сосновые леса, песчаные пляжи, общей протяженностью около 17 км.

На финише перед молодежью выступили дипломатические сотрудники Посольства Туркменистана – участники велопробега. Они отметили, что цель акции – привлечь внимание общества к важности поддержания физического здоровья и активного образа жизни, а важной ее задачей является воспитание чувства единства и сплоченности, национального сознания, любви к своему народу, его истории, родной земле, а также поддержка благородных инициатив своей страны.

Молодежь выразила готовность и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие массового оздоровительного движения, заботиться о своем здоровье, популяризировать национальные праздники, в частности, через спортивную деятельность и велосипедное движение. ///nCa, 1 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Украине)