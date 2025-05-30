5 июня, ежегодно отмечаемый как Всемирный день окружающей среды, является датой, имеющей особое значение для глобального сообщества. Именно в этот день, в Ашхабаде, состоится значимое событие – Международная научно-практическая конференция “Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов”. (TESC 2025)Это мероприятие призвано стать ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов устойчивого развития энергетического сектора, обмена передовым опытом и выработки практических решений в области снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Приверженность Туркменистана Глобальному метановому обязательству

Туркменистан, будучи крупным игроком на мировом рынке углеводородов, демонстрирует последовательную и твёрдую приверженность принципам экологической ответственности. Эта приверженность подтверждена официальным присоединением страны к Глобальному метановому обязательству 1 декабря 2023 года на климатическом саммите COP28 в Дубае. Данное решение подчёркивает готовность Туркменистана активно участвовать в международных усилиях по борьбе с изменением климата.

В рамках сотрудничества с Организацией Объединенных Наций (ООН) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Туркменистан установил технический диалог и разработал дорожные карты на 2023–2024 и 2025–2026 годы. Эти документы нацелены на достижение глобальной цели по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году относительно уровня 2020 года. Присоединение к обязательству и разработка соответствующих дорожных карт отражают стратегическую направленность Туркменистана на внедрение современных технологий мониторинга и улавливания метана, что является одним из приоритетных направлений в контексте национальной экологической политики. В мае 2022 года Туркменистан также утвердил Определяемый на Национальном Уровне Вклад (NDC) в Парижское соглашение по климату, демонстрируя свою готовность к выполнению международных обязательств.

Предконференционные круглые столы: Площадка для диалога и экспертного обсуждения

Предваряя основное пленарное заседание, конференция включает проведение двух предконференционных круглых столов, посвящённых критически важным аспектам устойчивого развития и технологическим инновациям в нефтегазовой отрасли.

Предконференционный круглый стол с участием ООН: Поддержка разработки политики и национального потенциала для перехода к зелёной энергетике в Туркменистане.

Круглый стол станет платформой для конструктивного диалога между представителями международных организаций, государственных структур и экспертного сообщества по вопросам формирования и реализации политики в области зелёной энергетики. Среди участников, которые внесут свой вклад в обсуждение, — Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане, чьё участие подчёркивает важность сотрудничества ООН с Туркменистаном в области устойчивого развития. Также ожидается выступление Джалпы Ратны, Руководителя Представительства ЮНИСЕФ, которая поделится видением ЮНИСЕФ по вопросам зелёной энергетики. Томица Паович, Заместитель Постоянного Представителя ПРООН, представит позицию ПРООН относительно развития национального потенциала. Со стороны Туркменистана примет участие Махтумкули Акмурадов, Советник по вопросам климата МИД Туркменистана, который представит национальные подходы к климатической политике.

Предконференционный круглый стол с SPE: Увеличение добычи углеводородов на зрелых месторождениях с помощью ИИ.

В рамках данного круглого стола, посвященного передовым подходам к оптимизации добычи углеводородов на зрелых месторождениях с использованием технологий искусственного интеллекта, выступят несколько ключевых экспертов. Алексей Борисенко, Региональный директор SPE по России и Каспийскому региону, поделится региональными перспективами применения ИИ в нефтегазовой отрасли. К нему присоединится Джеймс Уилтшир, Старший консультант GaffneyCline energy advisory, который предложит экспертную оценку использования ИИ для повышения эффективности добычи.

Свою экспертизу также представят Амирул Афик бин Якоб, Старший петрофизик из Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd., и представители Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна «Туркменгаз»: Тавус Сарыева и Набат Мухаммедова, обе старшие научные сотрудники института, а также Айджемал Эзизова, заведующая лабораторией. От Управления “Туркменгазгеофизика” ГК “Туркменгаз” выступит Татьяна Кирпа, Главный геолог. Эти специалисты поделятся своим опытом и результатами исследований в области применения ИИ для увеличения добычи на зрелых месторождениях.

Программа Международной научно-практической конференции 5 июня 2025 года

Основная программа TESC 2025 конференции предусматривает глубокое рассмотрение ключевых аспектов взаимодействия энергетического сектора и экологии.

Сессия 1: Энергетические Перспективы, Новые Технологии И Экологические Аспекты В Разработке Углеводородных Ресурсов

Данная сессия будет посвящена анализу современного глобального энергетического ландшафта, определению будущей роли углеводородов, демонстрации передовых достижений в области разведки, добычи и переработки, а также обсуждению стратегий по смягчению экологического воздействия. С основным докладом выступит Максат Бабаев, Государственный Министр, Председатель Государственного Концерна «Туркменгаз», который представит видение Туркменистана по энергетическим перспективам. Среди других ключевых спикеров — Стивен Трэверс, Региональный Директор GaffneyCline energy advisory, который поделится международным опытом, а также Джорджио Кастриота Скандерберг, Директор Eni Turkmenistan Limited, который расскажет о деятельности компании в регионе.

Сессия 2: Человеческий Капитал Как Движущая Сила Экологической Ответственности: Использование Профессиональных Знаний И Инноваций Для Решения Проблемы Выбросов Метана И Co2

Вторая сессия сфокусируется на решающей роли человеческого фактора в достижении экологической устойчивости. Будут рассмотрены стратегии по снижению выбросов метана, включая инновационные подходы к работе с газовым кратером Дарваза, а также технологии и практики по сокращению выбросов углекислого газа на всех этапах цепочки поставок углеводородов. Особое внимание будет уделено формированию устойчивой культуры безопасности и повышению осведомленности об экологических рисках. Модератором сессии выступит Эрик Ливни, Глава Постоянного офиса Европейского банка развития и реконструкции (EBRD) в Туркменистане, что подчёркивает значимость участия международных финансовых институтов. С основным докладом выступит Махтумкули Акмурадов, Советник по вопросам климата МИД Туркменистана, который вновь акцентирует внимание на приоритетах страны в области климата. Среди спикеров также Ирина Лурьева, Заведующая лабораторией Научно-исследовательского института природного газа ГК «Туркменгаз», которая представит последние научные разработки в этой сфере.

Важность индивидуальных встреч: Успейте подать заявку до 31 мая!

Помимо насыщенной программы сессий, участникам конференции будет предоставлена уникальная возможность принять участие в заранее согласованных встречах в формате B2G (Business-to-Government) с высшим руководством нефтегазового сектора Туркменистана. Эти индивидуальные встречи предоставляют беспрецедентный шанс для прямых переговоров, налаживания стратегических партнёрств и обсуждения потенциальных инвестиционных проектов с ключевыми государственными деятелями и лицами, принимающими решения в ведущих нефтегазовых структурах Туркменистана. Данный формат позволяет участникам получить прямой доступ к информации о текущих и будущих проектах, а также представить свои предложения и решения.

Учитывая исключительную ценность таких взаимодействий для развития бизнеса и укрепления международного сотрудничества, настоятельно рекомендуем всем заинтересованным сторонам своевременно подать заявки на участие в этих встречах. Крайний срок подачи заявок – 31 мая 2025 года. Не упустите эту возможность для установления значимых контактов и продвижения ваших инициатив.

TESC 2025 является значимым событием, подтверждающим стратегическую роль Туркменистана в обеспечении энергетической безопасности при одновременном соблюдении высоких стандартов экологической ответственности. Данное мероприятие способствует укреплению международного сотрудничества и обмену передовым опытом в области устойчивого развития мировой нефтегазовой индустрии.

Место проведения конференции: Научно-исследовательский институт природного газа Государственного концерна «Туркменгаз»

Международная научно-практическая конференция TESC 2025 будет проходить в стенах Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна «Туркменгаз» в Ашхабаде. Выбор этой локации не случаен и подчеркивает глубокую взаимосвязь между научными исследованиями, энергетическим сектором и экологической ответственностью в Туркменистане. Именно этот институт является ключевым центром передовой мысли и разработок в области газовой промышленности страны, что делает его идеальным местом для обсуждения инновационных технологий и экологических аспектов в разработке углеводородных месторождений. Проведение конференции здесь обеспечивает непосредственную связь участников с ведущими специалистами и доступом к актуальным данным и исследованиям, проводимым институтом. Это также символизирует приверженность «Туркменгаза» и всего Туркменистана научному подходу к решению экологических проблем и устойчивому развитию энергетического сектора.///nCa, 30 мая 2025 г. (материал предоставлен организаторами TESC 2025)