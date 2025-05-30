Государственный визит Президента Туркменистана в Монголию

1–2 июня 2025 года Президент Туркменистана посетит с государственным визитом Монголию. О программе визита на заседании Кабинета министров в четверг рассказал вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов.

Дипломатические отношения с Монголией были установлены в 1992 году. На данный момент договорно-правовую базу межгосударственного сотрудничества составляют 11 документов.

Были организованы три встречи глав двух государств в рамках Организации Объединённых Наций и Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, в октябре 2024 года состоялся государственный визит Президента Монголии в Туркменистан.

Развиваются также контакты по линии правительств и министерств иностранных дел.

Наши страны эффективно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе ООН и других структур, оказывая друг другу взаимную поддержку. Так, Монголия выступила в числе соавторов 16 резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, инициированных Туркменистаном. В то же время Туркменистан является одним из соавторов пяти резолюций Генассамблеи ООН, предложенных Монголией.

В сфере торгово-экономического партнёрства приоритетными направлениями определены сельское хозяйство, животноводство, лёгкая промышленность, транспорт и логистика. Особое внимание уделяется увеличению объёмов взаимного торгового оборота, вовлечению в этот процесс малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем расширяется двусторонний культурно-гуманитарный диалог. Об этом свидетельствуют состоявшиеся в 2015 году Дни культуры Туркменистана в Монголии и проведённое в октябре минувшего года в Ашхабаде совместное культурное мероприятие.

В рамках предстоящего визита также запланированы Туркмено-монгольский деловой форум, культурная акция с участием мастеров искусств, выставка национального декоративно-прикладного искусства и выставка-ярмарка туркменских ковров.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан уделяет особое внимание развитию продуктивного взаимодействия с государствами мира. Предстоящие встречи в Монголии станут важным шагом на пути вывода на новый уровень туркмено-монгольских отношений, продолжил глава государства, поручив вице-премьеру, министру иностранных дел должным образом подготовиться к государственному визиту и обеспечить его высокий уровень. ///nCa, 30 мая 2025 г.