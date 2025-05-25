Daewoo построит в Туркменистане комплекс по производству минеральных удобрений

Государственный концерн «Türkmenhimiýa» заключит контракт с корейской компанией «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» на строительство комплекса по производству минеральных удобрений. Соответствующее постановление подписал Президент Туркменистана.

Контракт предусматривает проектирование и строительство в структуре Туркменабатского химического завода имени С.А.Ниязова производственного комплекса по выпуску 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония в год.

Ранее генеральный директор туркменского филиала «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Мин Манджун заявил, что компания гарантирует применение передовых технологий и провела тщательную подготовку к реализации проекта. В рамках подготовки была сформирована специальная группа, а также привлечено финансирование в объеме до 85% от общей стоимости через экспортно-кредитное агентство Южной Кореи и европейские финансовые институты.

Финансирование проекта будет обеспечено южнокорейскими инвестициями через Korea Exim Bank и K-Sure, а также европейскими средствами, включая инвестиции со швейцарской стороны через Serve.

Деятельность Daewoo Engineering & Construction Co.,Ltd охватывает три крупные сферы – это нефтегазовый сектор и электроэнергетика, гражданское строительство, а также жилищное строительство. В настоящее время Daewoo Engineering & Construction Co.,Ltd участвует в более 30 проектах в 14 странах мира. ///nCa, 25 мая 2025 г.