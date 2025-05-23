В Пекине состоялись переговоры между делегацией Парламента Туркменистана и Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей КНР

В рамках рабочего визита делегации Туркменистана под руководством Председателя Меджлиса Д. Гулмановой в Китайскую Народную Республику состоялись переговоры, направленные на укрепление двусторонних межпарламентских отношений и расширение сотрудничества в различных сферах. Ключевым событием визита стала встреча в расширенном составе с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи, сообщает Меджлис Туркменистана.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность принятия Организацией Объединённых Наций Резолюций «2025 год – Международный год мира и доверия» и «Постоянный Нейтралитет Туркменистана», инициированных Туркменистаном. Туркменская делегация выразила благодарность Китаю за поддержку этих инициатив, отметив значимость взаимной поддержки в рамках ООН.

Особое внимание было уделено укреплению дружественных отношений на высшем уровне, а также реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита Президента Туркменистана в КНР.

Обсуждались перспективы сотрудничества на уровне парламентов в формате «Центральная Азия – Китай», включая возможность создания межпарламентского совета и проведения совместного форума «Туркменистан – Китай: женщины и молодёжь».

Была отмечена важность активизации деятельности групп межпарламентской дружбы, что будет способствовать развитию сотрудничества между профильными комитетами, молодыми парламентариями и женщинами-парламентариями, а также проведению совместных мероприятий, таких как встречи и конференции.

Китайская сторона выразила готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в таких ключевых областях, как наука, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.

Д. Гулманова высоко оценила текущее состояние межпарламентских отношений и выразила уверенность в их дальнейшем укреплении.

Она также выразила надежду на то, что Чжао Лэцзи примет участие в международных мероприятиях, посвящённых 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана, которые пройдут в 2025 году – Международном году мира и доверия.

Агентство Синьхуа сообщает следующие подробности о встрече:

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в четверг в Пекине провел переговоры с председателем Меджлиса /парламента/ Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Чжао Лэцзи напомнил, что в январе 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совместно объявили о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

В октябре того же года, добавил Чжао Лэцзи, председатель Си Цзиньпин провел дружественные обмены с председателем Халк Маслахаты /высшего органа народной власти/ Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который прибыл в Китай для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках “Пояса и пути”. Лидеры двух стран наметили новый план развития межгосударственной кооперации в различных областях.

Председатель ПК ВСНП отметил, что Китай готов совместно с Туркменистаном воплощать в жизнь важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран, укреплять сотрудничество в различных областях и непрерывно обогащать содержание китайско-туркменских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Китай высоко ценит твердую поддержку Туркменистаном позиции Китая по тайваньскому вопросу и вопросам, связанным с Синьцзяном и правами человека, продолжил Чжао Лэцзи, добавив, что КНР будет, как и прежде, твердо поддерживать Туркменистан в защите его национальной независимости, суверенитета и безопасности, в проведении политики вечного нейтралитета и в следовании по пути развития, соответствующему его национальным условиям.

Китай готов совместно с Туркменистаном ускорять сопряжение инициативы “Пояс и путь” со стратегией “Возрождение Великого шелкового пути”, изучать новые меры по углублению сотрудничества в таких областях, как взаимосвязанность и сельское хозяйство, а также расширять кооперацию в таких сферах, как культура, туризм и образование, добавил председатель ПК ВСНП.

Он призвал обе стороны совместно содействовать реализации трех крупных глобальных инициатив, выдвинутых председателем Си Цзиньпином, защищать многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, придерживаться подлинного мультилатерализма.

Чжао Лэцзи подчеркнул, что законодательные органы Китая и Туркменистана всегда поддерживают дружественные контакты. По его словам, ВСНП готово вместе с Меджлисом Туркменистана укреплять дружественные обмены между законодательными органами на разных уровнях, углублять обмен опытом в вопросах законотворчества, надзора и государственного управления, создавать благоприятную правовую среду для практического сотрудничества между двумя странами.

Д. Гулманова со своей стороны заявила, что под стратегическим руководством лидеров двух государств туркменско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства достигли бурного развития в различных областях, включая политику, экономику, дипломатию и культурно-гуманитарные обмены.

Меджлис Туркменистана рассчитывает углублять дружественные контакты с ВСНП, укреплять обмены между профильными комитетами, а также депутатами и представителями от молодежи и женщин, добавила Д. Гулманова.

Визит в Центр имени Сун Цинлина

22 мая 2025 года делегация Туркменистана посетила Центр молодёжного научно-технического и культурного обмена имени Сун Цинлина в Пекине. В ходе визита гости ознакомились с деятельностью фонда, направленной на укрепление здоровья детей.

Китайская сторона высоко оценила работу Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, отметив перспективы двустороннего сотрудничества.

Напомним, что в марте 2025 года заместитель председателя Фонда имени Сун Цинлина Шен Бейли приняла участие в международной конференции в городе Аркадаг, посвящённой развитию международной деятельности во имя детей. ///nCa, 23 мая 2025 г.