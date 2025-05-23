Туркменистан и Беларусь укрепляют образовательные связи: визит делегации в Институт международных отношений

22 мая 2025 года Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана посетила белорусская делегация, в состав которой вошли представители Посольства Республики Беларусь в Туркменистане, а также ведущих университетов – Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой и Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, – посетила институт с целью укрепления партнерских связей.

Ректор Института международных отношений Гульшат Юсупова тепло приветствовала гостей. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере науки и образования. Было отмечено, что высокий потенциал взаимодействия открывает широкие возможности для обмена опытом и реализации совместных инициатив, способствующих взаимному обогащению образовательных систем обеих стран.

Особое внимание было уделено диалогу между представителями Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Института международных отношений. Стороны обсудили реализацию программы «Приглашенный профессор» и возможности включенного обучения, что подчеркивает стремление к интеграции образовательных процессов. Этот обмен мнениями заложил основу для дальнейшего развития совместных проектов, которые обещают стать важным шагом в укреплении академических связей.

В рамках визита белорусские гости провели лекции для преподавателей и студентов Института международных отношений. Занятия, насыщенные инновационными подходами и актуальными материалами, вызвали живой интерес у аудитории и способствовали активному обсуждению. Представители белорусских вузов поделились передовыми практиками и современными подходами, применяемыми в системе образования Беларуси, что стало ценным вкладом в образовательный процесс туркменского института.

Следует отметить, что белорусские вузы пользуются популярностью среди туркменских студентов. На сегодняшний день в университетах Беларуси обучается около 4 тысяч граждан Туркменистана.

Дипломы ряда белорусских учебных заведений, включая Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы и Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой, официально признаются в Туркменистане. Эти вузы входят в престижные мировые рейтинги и одобрены Министерством образования Туркменистана, что подтверждает их высокий уровень подготовки.

Вэти дни в Ашхабаде проходят собеседования для туркменских абитуриентов, желающих поступить в белорусские вузы. Как сообщает «Turkmenportal», мероприятие предоставляет уникальную возможность будущим студентам лично пообщаться с представителями международных отделов и факультетов белорусских университетов, которые специально прибыли в столицу Туркменистана. Абитуриенты могут получить подробную информацию об образовательных программах, условиях поступления и особенностях жизни в Беларуси, а также задать интересующие вопросы.

Кроме того, в первой половине июня 2025 года Ашхабад посетит делегация Белорусского национального технического университета (БНТУ) – лидера технического образования в Беларуси. Организатором мероприятия выступает туркменская компания «Битеви хызмат». Делегация проведет собеседования с абитуриентами, что станет еще одним шагом к укреплению образовательных связей между двумя странами. ///nCa, 23 мая 2025 г. (фото – ИМО МИД Туркменистана)