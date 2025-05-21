XXIV Международная выставка и конференция «Белый город Ашхабад» откроет новые горизонты в устойчивом развитии и градостроительстве

АШХАБАД, Туркменистан – 21 мая – Ашхабад, столица Туркменистана, готовится принять XXIV Многопрофильную международную выставку и конференцию «Белый город Ашхабад», которая пройдет 24-25 мая 2025 года. Мероприятие, организованное Хякимликом города Ашхабад и Министерством строительства и архитектуры Туркменистана, станет ключевой площадкой для обсуждения инноваций в области архитектуры, урбанистики и устойчивого развития, а также продемонстрирует значительные достижения «беломраморной» столицы.

За день до официального открытия, 23 мая, для делегатов конференции будет организован преконференционный день. В рамках этого дня запланировано посещение историко-культурного заповедника «Старая Ниса», национального музея туркменского ковра, а также экскурсия по Ашхабаду и культурно-парковому комплексу «Махтумкули Фраги». Вечером того же дня состоится регистрация делегатов и приветственный фуршет в отеле «Олимпия».

Основная программа конференции начнется 24 мая 2025 года с торжественного открытия выставки в Торгово-промышленной палате Туркменистана. Ключевым событием первого дня станет Пленарная сессия под названием «Международный Год Мира и Доверия: Белый Город Ашхабад – Город Будущего и Возможностей». Участники сессии обсудят стратегическое развитие города как умного и инклюзивного мегаполиса будущего, включая внедрение цифровых решений, развитие «зеленой» инфраструктуры и транспортной экосистемы. Особое внимание будет уделено вкладу Туркменистана в формирование современных урбанистических стандартов, привлечению инвестиций и укреплению партнерства в интересах глобального устойчивого развития. Среди докладчиков пленарной сессии – заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймырат Аннамаммедов, Хяким города Ашхабад Рахым Гандымов, а также по видеообращению Исполнительный директор Программы ООН по населённым пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Маринейру Сентено Россбах и Заместитель Генерального директора ЮНИДО Циюн Цзоу. Модератором выступит Посол, Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон С. МакГрегор. Вечером первого дня запланирован концерт, посвященный Дню города Ашхабада, у монумента «Белый город Ашхабад».

25 мая 2025 года работа конференции продолжится двумя сессиями. Первая сессия, «Современное Строительство и Промышленность: Качество, Технологии и Финансирование», будет посвящена модернизации строительной отрасли, внедрению современных технологий и эффективным стратегиям финансирования инфраструктурных проектов. Модератором этой сессии станет Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединённого Королевства в Туркменистане Стивен Конлон. Вторая сессия, «Роль Государственно-Частного Партнёрства В Развитии Строительства, Промышленности и Строительства Новых Автодорог», рассмотрит механизмы Государственно-Частного Партнёрства как эффективного инструмента развития строительного сектора и транспортной инфраструктуры. Председатель Внешэкономбанка Туркменистана Рахымберди Джепбаров выступит модератором данной сессии. Третья сессия будет посвящена технологическим инновациям в модернизации строительного, промышленного и энергетического секторов экономики Туркменистана.

Конференция призвана способствовать обмену передовым опытом, укреплению международного сотрудничества и привлечению инвестиций в ключевые секторы экономики Туркменистана, способствуя дальнейшему развитию Ашхабада как города будущего.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.ashgabat-white-city.com. ///nCa, 21 мая 2025 г. (материал предоставлен организаторами)