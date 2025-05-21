В Ашхабаде состоялась конференция Fintech Evolution: цифровое развитие финансовых институтов Туркменистана

20 мая прошла конференция Fintech Evolution международной компании Colvir Software Solutions, посвященная вопросам цифровой трансформации и современным трендам развития банковских технологий. Участниками события стали специалисты из ведущих банков Туркменистана, сотрудники госструктур, преподаватели вузов и финтех-эксперты.

Fintech Evolution стала площадкой открытого профессионального диалога о будущем цифровых технологий в банковской сфере, обмена опытом и демонстрации решений, которые могут стать ближайшей точкой трансформации экономики страны.

Деловая программа мероприятия включала доклады на темы:

Дорожная карта цифрового развития банков

Финтех тренды: глобальные и региональные тенденции

Использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в автоматизированных банковских системах

Улучшение показателей бизнеса с помощью CRM-систем в банках Центральной Азии

Решения для интеграций: Smart Data Hub и Сервер Безопасности 3.1

Денис Юдин, директор департамента по развитию бизнеса компании Colvir:

“Банковская конференция Colvir проходит в Туркменистане уже третий раз, и я очень рад, что у нас сложилась хорошая традиция — встречаться в профессиональном кругу. Сегодня мы говорили не только о продуктах Colvir, но и о будущем: о трендах, перспективах и новых возможностях. Мы пригласили партнеров, чтобы сделать эту встречу еще более полезной для банков Туркменистана. Впереди у нас много совместной работы, и многие из обсуждавшихся сегодня финтех-трендов вполне могут стать реальностью уже в ближайшее время”.

Наибольший интерес участников вызвали доклады, посвященные применению технологий искусственного интеллекта в банковских системах, а также интеграционным решениям Colvir — Сервер Безопасности и Smart Data Hub. Представители банков выразили желание более подробно изучить эти и смежные темы в рамках будущих мероприятий, в том числе, в онлайн-формате.

Станислав Малинин, presale-менеджер Colvir Software Solutions:

“Мы показали, как технологии искусственного интеллекта и машинного обучения уже сегодня помогают банкам повышать операционную эффективность, снижать риски и улучшать клиентский опыт. Вместе с коллегами из банков мы обсудили наиболее перспективные направления — от интеллектуального скоринга и персонализированных предложений до систем противодействия мошенничеству. Наш совет банкам: начинать с практичных решений, которые приносят эффект сразу, и шаг за шагом выстраивать внутреннюю компетенцию. Если идти по пути применения технологий последовательно, начав с небольших решений, которые приносят эффект сразу, то через несколько лет искусственный интеллект станет конкурентным преимуществом и важной частью инфраструктуры банков Центральной Азии. Также мы поделились глобальными трендами в банкинге и финтехе, которые, как мы видим, действительно актуальны для профессионального сообщества Туркменистана. Уверен, все представленные идеи и практики будут полезными для технологической трансформации страны, и мы рады вносить вклад в развитие этих процессов”.

Конференцию Fintech Evolution продолжает интенсивный курс по изучению банковской системы Colvir на уровне экспертов, который проводит Учебный центр Colvir. Его участники также посетили мероприятие.

Ломанов Дияр, Акционерный коммерческий банк «Рысгал»:

“Мероприятие Fintech Evolution вызвало бурю эмоций и дало много пищи для размышлений. Мы услышали о глобальных трендах, масштабных технологических изменениях и о том, как интеграции и автоматизация трансформируют банковскую систему. Это помогает по-новому взглянуть на локальные процессы и осознать, какие вызовы и задачи стоят перед нами. Параллельно я участвую в обучающей программе Colvir, и с нетерпением жду возможности узнать больше от команды Учебного центра и применить на практике в своей работе”.

На мероприятии представители Colvir анонсировали планы по запуску новых образовательных, деловых и технологических инициатив в Туркменистане, который пройдут в рамках юбилейного года компании. Среди них — хакатоны, стажировки, совместные проекты с вузами, IT-школами, технологическими кластерами. Компания выразила готовность поддержать уже существующие инициативы и пригласила банковское и научно-образовательное сообщество к трехстороннему партнерству.

О компании

Компания Colvir Software Solutions основана в Великобритании в 2000 году и специализируется на разработке, внедрении и поддержке комплексных интегрированных решений для автоматизации финансовой и хозяйственной деятельности банков, почт, предприятий и государственных финансовых институтов.

За время существования компании были разработаны и получили высокую оценку клиентов продукты для банков, почт, предприятий и государственных финансовых институтов. За последнее десятилетие на базе указанных продуктов компанией было успешно реализовано более 600 проектов в странах СНГ и за его пределами.

Компания Colvir Software Solutions работает в Туркменистане с 2008 года. На сегодняшний день IT-решения Colvir используют 80% банков в Туркменистане. Более 90% банковских финансовых потоков страны обслуживаются продуктами компании. Среди ключевых целей Colvir в Туркменистане: стабильный экономический рост, создание банковского экспертного сообщества и развитие современных платежных и финансовых инструментов. ///nCa, 21 мая 2025 г.