Предварительный раунд «Quiz on Korea 2025» в Туркменистане: шанс продемонстрировать знания о Корее и отправиться в Сеул

Посольство Республики Корея в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Республики Корея и телеканалом KBS организует предварительный раунд международной викторины «Quiz on Korea 2025» в Туркменистане. Это уникальная возможность для любителей корейской культуры проверить свои знания и получить шанс представить свою страну в финале в Корее.

Дата и место проведения

Предварительный раунд пройдет 31 мая 2025 года с 15:00 до 17:00 на футбольной площадке Олимпийского городка в Ашхабаде. Финальные состязания состоятся 7 сентября 2025 года, а 9 октября 2025 года зрители смогут увидеть трансляцию KBS, приуроченную ко Дню хангыля.

Привилегии для победителя

Участник, занявший первое место в предварительном туре, получит:

Возможность представить свою страну в финале в Корее;

Авиабилеты в оба конца;

Полное покрытие расходов на проживание, питание и транспорт во время пребывания в Корее.

Кто может участвовать?

В викторине могут принять участие лица:

Не имеющие и не имевшие корейского гражданства (в т.ч. кровных родственников по прямой линии);

Достигшие 18 лет, владеющие корейским языком на высоком уровне;

Не участвовавшие в финальных раундах «Quiz on Korea» ранее;

Имеющие возможность посетить и остаться в Корее в период с конца августа до начала сентября;

Глубоко интересующиеся Кореей и обладающие значительными знаниями о стране.

Как подать заявку?

Для участия необходимо заполнить заявку на корейском языке и отправить ее вместе с фотографией или сканированным документом на официальный адрес Посольства Республики Корея — korembtm@mofa.go.kr. Прием заявок открыт до 23 мая 2025 года. Посольство Кореи отберет 40 лучших участников, которые получат приглашение на предварительный раунд.

Участие в конкурсе – это отличный шанс продемонстрировать свои знания о Корее и, возможно, выиграть поездку в Сеулю Зрители также смогут присоединиться к мероприятию в порядке живой очереди.

Подробнее о конкурсе: https://overseas.mofa.go.kr/tm-ru/brd/m_9174/view.do?seq=761163 ///nCa, 21 мая 2025 г.