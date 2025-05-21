Первый грузовой поезд Китай-Центральная Азия в 2025 году отправится из порта Тяньцзинь в Ташкент

Первый грузовой поезд Китай – Центральная Азия 2025 года, соединяющий порт Тяньцзинь с Ташкентом через Хоргос, успешно отправился во вторник, что стало важной вехой в продолжающемся развитии торговых маршрутов между Китаем и Центральной Азией.

Как сообщает агентство Синьхуа, поезд перевозит пятьдесят контейнеров с разнообразным грузом – это автозапчасти, механическое оборудование, строительныы материалы и бытовая техника, которые направляются в столицу Узбекистана. Данное транспортное сообщение представляет собой важный шаг в укреплении экономических связей между Китаем и Узбекистаном и расширении региональных связей.

Местные таможенники провели тщательный досмотр перед отправлением поезда с железнодорожной станции в порту Тяньцзинь в муниципалитете Тяньцзинь на севере Китая. Поезд проследует через пограничный переход Хоргос в северо-западном регионе Китая Синьцзян, прежде чем продолжить свой путь в Ташкент.

Этот грузовой сервис является частью более широкой инициативы Китая по расширению торговых сетей по всей Центральной Азии, обеспечивая более эффективные варианты транспортировки товаров между регионами.

Грузовое железнодорожное сообщение Китай -Центральная Азия становится все более важным логистическим каналом, сокращая сроки доставки по сравнению с морскими маршрутами и предлагая более экономичные решения, чем авиаперевозки.

Поскольку объемы торговли между Китаем и странами Центральной Азии продолжают расти, ожидается, что такое прямое железнодорожное сообщение сыграет жизненно важную роль в содействии коммерческому обмену и экономическому сотрудничеству во всем регионе. /// nCa, 21 мая 2025 г. (фото – CGTN)