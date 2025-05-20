Транспортная связуемость в Центральной Азии укрепляется благодаря многосторонним обязательствам

nCa Report

В ходе серии встреч высокого уровня, состоявшихся в Астане, Казахстан, министры транспорта стран Центральной Азии, включая Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Китай, обсудили продвижение регионального и международного транспортного сотрудничества. Эти обсуждения, посвященные модернизации инфраструктуры, цифровизации транспортных процессов и развитию мультимодальных коридоров, являются важным шагом на пути к расширению связей, торговли и экономической интеграции в Центральной Азии и за ее пределами.

В ходе двусторонней встречи министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамметхан Чакыев договорились о возобновлении авиасообщения Алматы-Ашхабад в течение 2025 года. Эта инициатива направлена на развитие торговли, туризма и экономических связей между двумя странами. В сфере автодорожной отрасли ожидается совместная работа по развитию коридора Север-Юг. Таким образом, в Мангистауской области дорожники в этом месяце приступят к ремонту дороги от города Жанаозен до границы Туркменистана через Кендерли. Порядка 200 километров дороги переведут с четвертой на третью категорию с двухполосным движением. Во время ремонта специалисты усилят конструкцию дорожной одежды и полностью обновят покрытие. В сфере автомобильного транспорта и международных перевозок стороны договорились оцифровать весь процесс обмена иностранными бланками разрешений (ИБР). Это позволить значительно увеличить транзит между странами и ускорить транспортировку грузов.

Одновременно министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и министр транспорта Китая Лю Вэй провели переговоры по продвижению мультимодального коридора “Китай-Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция – Европа”, являющегося ключевым компонентом китайской инициативы “Один пояс, один путь” (BRI). Ожидается, что этот коридор сократит транспортные расходы и транзитное время, возродит исторический Шелковый путь и будет способствовать региональной экономической интеграции. Обсуждались приоритетные инфраструктурные проекты, в том числе реконструкция пограничного перехода Кульма-Карасу — единственного контрольно-пропускного пункта между Таджикистаном и Китаем – и модернизация более 530 километров автодороги Душанбе-Кульма от района Рушон до перевала Кульма.

Таджикистан также выразил заинтересованность в участии в железнодорожном проекте Китай-Кыргызстан-Узбекистан и предложил создать в Душанбе совместные предприятия по техническому обслуживанию электромобилей и утилизации аккумуляторных батарей. Для дальнейшего ускорения регионального взаимодействия Иброхим подчеркнул необходимость скорейшего подписания Меморандума о взаимопонимании по транспортному коридору Китай-Таджикистан-Афганистан и предложил увеличить квоты на выдачу разрешений на международные грузовые перевозки.

Эти двусторонние усилия были дополнены второй встречей министров транспорта Китая и Центральной Азии, в которой приняли участие делегации из шести стран, включая представителя Кыргызстана Абсаттара Сыргабаева. Основное внимание на встрече было уделено использованию транспортного потенциала региона для расширения экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества. Ключевыми результатами стали два подписанных меморандума о взаимопонимании: один о цифровизации международных автомобильных перевозок, а другой о развитии сотрудничества между транспортными агентствами. Министры подчеркнули важность упрощения процедур пересечения границ автомобильным и железнодорожным транспортом, внедрения электронного документооборота и возможности отслеживания грузов в режиме реального времени. Они также поддержали программы профессионального обучения и сотрудничества между исследовательскими институтами для укрепления транспортного сектора.

Эти инициативы отражают общую приверженность модернизации транспортной инфраструктуры и цифровизации процессов по всей Центральной Азии. Присоединяясь к китайской инициативе BRI и развивая многостороннее сотрудничество, регион готов улучшить связь, снизить торговые барьеры и стимулировать экономический рост, позиционируя Центральную Азию как жизненно важный узел в глобальных транспортных сетях. /// nCa, 20 мая 2025 г. (фото – Trend, Gov.kz)