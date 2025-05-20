Рассказываем истории детей с достоинством: тренинг ЮНИСЕФ по этике в медиа в Туркменистане

С 12 по 17 мая ЮНИСЕФ в Туркменистане провел интенсивный тренинг «Этичное освещение вопросов, касающихся детей». Журналисты государственных и частных СМИ, создатели цифрового контента и инфлюенсеры собрались в здании ООН в Ашхабаде, чтобы обсудить, как этичные подходы в журналистике помогают защищать права ребенка и укрепляют доверие общества к материалам СМИ о детях.

Тренинг был организован ЮНИСЕФ в партнерстве с казахстанской НПО Legal Media Center, с богатым опытом в области медиа этики в СМИ и правовых стандартов. За шесть дней участники не просто изучали теорию — они активно работали с практическими аспектами: как получать согласие ребенка, уважать его частную жизнь, избегать стереотипов и освещать чувствительные темы с осторожностью и уважением. Обсуждались международные стандарты, нормы национального законодательства, редакционная ответственность, а также возможности и вызовы цифрового сторителлинга, включая использование искусственного интеллекта.

Сессии были тщательно разработаны с учетом потребностей как традиционных СМИ, так и цифровых платформ, что отражает возрастающее влияние блогеров и инфлюенсеров в формировании общественного мнения, особенно среди молодежи.

Основная мысль, прозвучавшая на протяжении всей недели: дети — не просто герои сюжетов, они обладатели прав. И задача журналистов — соблюдать их достоинство, особенно при работе с уязвимыми группами, включая детей с инвалидностью или переживших травму.

Участники принимали участие в интерактивных упражнениях — от ролевых игр до разработки внутренних редакционных стандартов. В ходе инсценированного ток-шоу они отрабатывали навыки интервьюирования с учетом мнения детей и их самостоятельности. Также были представлены авторские проекты по темам позитивного родительства, кибербуллинга и безопасного цифрового пространства для детей.

Тренинг по медиа этике проводился и для нового поколения журналистов. Были проведены отдельные семинары на английском языке для студентов Института международных отношений, Международного университета гуманитарных наук и развития и Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Эти занятия стали важным шагом к формированию этических ценностей в начале их профессионального пути.

К концу недели участники говорили не только об улучшении качества материалов — речь шла о создании новой культуры медиа в Туркменистане, которая отстаивает права детей, расширяет возможности молодых людей и рассказывает истории, которые вдохновляют и защищают.

Как отметила одна из участниц, Айгуль: «Теперь мы понимаем, что то, как мы рассказываем историю о ребенке, влияет не только на восприятие обществом, но и на то, как сам ребенок будет воспринимать себя». /// nCa, 20 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)