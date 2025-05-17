Визит Аркадага на KazanForum 2025: Встреча с Президентом Татарстана и телефонные переговоры с Президентом России

Репортаж nCa

XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025», проходивший с 14 по 19 мая 2025 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в Казани, Татарстан, стал важной платформой для укрепления экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между Россией и исламскими странами.

Форум, проходивший под девизом «Цифровизация: Новая реальность и возможности для расширения сотрудничества», собрал представителей более чем из 80 стран, включая высокопоставленную делегацию из Туркменистана во главе с Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, также известным как Герой-Аркадаг.

Форум также включал Russia Halal Expo 2025 – значимую выставку, где были представлены инвестиционные и инфраструктурные проекты в халяльной сфере. Активное участие Туркменистана в форуме и выставке стало свидетельством его стремления к укреплению отношений с Россией, прежде всего с Татарстаном, и с широким исламским сообществом, а также к продвижению своего экономического и культурного потенциала на мировой сцене.

Визит Национального Лидера туркменского народа Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Казань

16 мая 2025 года Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая с рабочим визитом для участия в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025» в качестве почетного гостя. Его тепло встретил Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие официальные лица. Церемония включала традиционное татарское гостеприимство с хлебом и солью, чак-чаком и цветами. Присутствие Государственных флагов Туркменистана, России и Татарстана, а также Почетного караула подчеркнуло значимость визита.

Бердымухамедов проследовал в Международный выставочный центр «Казань Экспо», где принял участие в Пленарном заседании форума. В своем выступлении он подчеркнул потенциал исламского мира выступать в качестве локомотива глобального экономического развития, отметив преимущества в демографии, природных ресурсах и географическом положении. Он выступил за создание единого энергетического, транспортного и технологического пояса через Евразию, соединяющего Азиатско-Тихоокеанский регион со Ближним Востоком и Европой.

Это видение созвучно стратегии Туркменистана «Возрождение Великого шелкового пути», направленной на укрепление взаимосвязанности и экономической интеграции. Бердымухамедов также подчеркнул приверженность Туркменистана миру, социальной справедливости и традиционным ценностям, предложив скоординированную энергетическую политику, улучшение международного транзита и технологическое сотрудничество между исламскими странами. Его речь была тепло встречена, а Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил актуальность его предложений по высоким технологиям и инновациям.

В ходе визита Бердымухамедов провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, который выразил благодарность за его участие и передал приветствия Президенту Сердару Бердымухамедову. В ходе беседы была подтверждена динамика развития туркмено-российских отношений, основанных на дружбе, доверии и взаимопонимании, а также их эффективное сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.

Встреча с Рустамом Миннихановым

После Пленарного заседания Бердымухамедов встретился с Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле для обсуждения вопросов укрепления двусторонних связей между Туркменистаном и Татарстаном. Минниханов поблагодарил Бердымухамедова за участие в форуме и отметил глубокие исторические, духовные и культурные связи между их народами, подчеркнув успешную многолетнюю деятельность татарстанских предприятий в Туркменистане.

Он выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в ключевых отраслях, включая разведку и добычу нефти, машиностроение, энергетику, фармацевтику, медицину и агропромышленный комплекс. Минниханов также подчеркнул важность культурных, туристических, спортивных, научных и образовательных обменов, отметив, что на данный момент около 8500 туркменских студентов проходят обучение в вузах Татарстана. Он предложил познакомить туркменских мастеров с новым центром ремесел, строящимся в Казани, что будет способствовать дальнейшему укреплению культурных связей.

Бердымухамедов выразил благодарность за теплый прием и передал приветствия от Президента Сердара Бердымухамедова. Он высоко оценил возможность участия в форуме и подчеркнул высокий авторитет Татарстана как площадки для проведения столь значимых мероприятий. Он выразил оптимизм относительно перспектив расширения сотрудничества, отметив, что регулярные встречи на высоком уровне являются ключевым фактором эффективного двустороннего взаимодействия. Лидеры обсудили потенциал развития связей в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Минниханова в Туркменистан ранее в 2025 году.

Они также посетили новое здание Театра имени Г. Камала в Казани, оценив сочетание современного дизайна и традиционных татарских культурных элементов.

Минниханов обратил внимание на молодость населения исламских стран, где около 70% составляют молодые люди, и подчеркнул необходимость воспитания у них уважительного отношения к своей истории и культуре. По итогам встречи оба лидера выразили уверенность в дальнейшем развитии многогранного партнерства в рамках стратегических туркмено-российских отношений. В честь Бердымухамедова был организован торжественный прием, в ходе которого он также встретился с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым, что вновь подтвердило высокий уровень туркмено-татарских связей.

Участие в Russia Halal Expo 2025

Выставка Russia Halal Expo 2025, проходившая с 14 по 16 мая 2025 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках KazanForum, предоставила платформу для популяризации халяльной индустрии, демонстрации ее потенциала и установления торгово-экономических и социокультурных связей с зарубежными партнерами. Туркменистан принял активное участие, представив свой национальный павильон площадью 30 000 квадратных метров, который продемонстрировал достижения страны в различных секторах экономики, включая частный сектор.

В павильоне была представлена продукция ведущих отраслей, таких как топливно-энергетический комплекс, химическая, пищевая, легкая и текстильная промышленность, а также строительные и отделочные материалы. Были представлены образцы обуви, изделий из кожи и другой промышленной продукции, а также товары здравоохранения и фармацевтики, такие как травяные чаи и лекарственные травы. Отечественная электронная промышленность, развивающаяся за счет диверсификации и цифровизации, была представлена различными электронными устройствами и компьютерной техникой.

Традиционное национальное искусство, неотъемлемая часть культурного наследия Туркменистана, было широко представлено, включая всемирно известные туркменские ковры, ювелирные изделия и национальные музыкальные инструменты. Книги Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова, посвященные истории и современным достижениям Туркменистана, занимали почетное место, предоставляя информацию о культурном и социально-экономическом развитии страны.

В павильоне также были представлены инновационные разработки Туркменистана, примером которых является «умный» город Аркадаг, созданный на основе концепции «Smart-city». Экспозиция была направлена на содействие торгово-экономическому сотрудничеству с крупнейшими регионами России и другими странами-участницами, укрепление позиций Туркменистана на мировом рынке халяль, активизацию инвестиционного сотрудничества и реализацию перспективных совместных проектов. Посетителям, включая туркменских студентов, обучающихся в Казани, было оказано традиционное туркменское гостеприимство, они смогли отведать свежие фрукты и дыни первого урожая 2025 года, которые были высоко оценены за свое качество и вкус.

Участие Туркменистана в выставке было призвано поддержать дальновидную стратегию, инициированную Бердымухамедовым и продолженную Президентом Сердаром Бердымухамедовым, направленную на формирование диверсифицированной экономики с современными рыночными отношениями, индустриализацию, цифровую трансформацию, импортозамещение и расширение экспортных возможностей. Была продемонстрирована эффективная деятельность отечественных бизнес-структур, в частности членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, показана их роль в обеспечении товарного изобилия и расширении географии экспорта под брендом «Сделано в Туркменистане».

Дополнительные мероприятия

Помимо форума и выставки, визит Бердымухамедова включал ряд других значимых мероприятий. В ходе телефонного разговора с Президентом Путиным 16 мая 2025 года была подчеркнута важность KazanForum и подтверждена готовность к углублению туркмено-российских отношений.

Бердымухамедов поздравил Путина с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, и оба лидера выразили уверенность в дальнейшем развитии двустороннего партнерства на благо народов обеих стран.

Помимо этого, посещение Бердымухамедовым и Миннихановым Театра имени Г. Камала акцентировало культурную составляющую их взаимодействия, продемонстрировав усилия Татарстана в области сохранения и популяризации своего наследия. Контакты Национального Лидера с другими участниками форума, включая его встречу с Минтимером Шаймиевым, способствовали дальнейшему укреплению дипломатического и культурного сотрудничества Туркменистана.

Заключение

Участие Туркменистана в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025» и выставке Russia Halal Expo 2025 стало важным шагом в продвижении его экономических, культурных и дипломатических целей. Визит Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова, его стратегические переговоры с Рустамом Миннихановым и всесторонняя демонстрация достижений Туркменистана на выставке подчеркнули стремление страны к углублению связей с Россией, особенно с Татарстаном, и с исламским миром. Эти мероприятия, вероятно, откроют путь для новых партнерств, инвестиционных возможностей и совместных проектов, укрепив роль Туркменистана как активного участника регионального и глобального экономического сотрудничества. Успешное проведение визита и позитивное восприятие вклада Туркменистана на форуме и выставке подчеркивают прочность его стратегических партнерств и его видение взаимосвязанного и процветающего будущего. /// nCa, 17 мая 2025 г. (фото TDH)