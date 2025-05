Техническая консультативная миссия ВОЗ по укреплению программы вакцинации против гриппа в Туркменистане

С 12 по 15 мая 2025 года Представительство ВОЗ в Туркменистане организовало техническую консультативную миссию с участием экспертов из штаб-квартиры ВОЗ и Европейского регионального бюро ВОЗ. Миссия стала важной вехой в развитии Национальной программы вакцинации против сезонного гриппа в рамках проекта по обеспечению готовности к пандемическому гриппу в Туркменистане.

Миссию возглавили высококвалифицированные эксперты ВОЗ — Шошанна Стерман Голдин, Иоана Гига и Пернилле Йоргенсен, обладающие обширными знаниями и опытом в сфере готовности к пандемиям и чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. В рамках миссии они тесно сотрудничали с ключевыми заинтересованными сторонами из различных секторов, включая Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, научные круги, поставщиков медицинских услуг, специалистов, ответственных за введение вакцин, отделы логистики и поставок вакцин, регулирующие органы и другие соответствующие учреждения.

Туркменистан стал первой страной Европейского региона ВОЗ, которая провела оценку своей Национальной программы вакцинации против гриппа с использованием инструмента FAIR и соответствующей матрицы зрелости. Миссия началась с продуктивных встреч с участием ключевых заинтересованных сторон для анализа текущей программы вакцинации. Эти встречи способствовали укреплению сотрудничества и позволили собрать ценные мнения с разных точек зрения, заложив основу для значимых улучшений.

Ключевым элементом миссии стал пилотный запуск инструмента FAIR (Упрощенная оценка обзора программы вакцинации против гриппа) и соответствующей Матрицы зрелости, направленных на выявление аспектов Национальной программы, требующих особого внимания и доработки.

В рамках миссии также был проведён однодневный семинар с участием заинтересованных сторон, на котором были представлены результаты применения инструмента FAIR и Матрицы зрелости. Семинар стал площадкой для обсуждения, согласования рекомендаций и определения дальнейших шагов по улучшению программы.

Кроме того, эксперты провели кабинетное симуляционное учение, направленное на тестирование Национальных планов по развертыванию вакцинации от гриппа и COVID-19. В ходе учения были проанализированы предыдущие планы, выявлены области, требующие обновления, для обеспечения готовности к возможным будущим пандемиям.

Миссия завершилась подготовкой подробного отчёта, включающего описание процесса оценки, рекомендации и дальнейшие шаги. Документ стал ценным ресурсом для разработки и совершенствования Национальной политики в области вакцинации против гриппа. Особое внимание также было уделено определению дальнейших направлений поддержки со стороны ВОЗ в адрес Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с целью укрепления Национальной программы вакцинации и плана развертывания пандемической вакцины. /// nCa, 16 May 2025 (in cooperation with WHO Turkmenistan)