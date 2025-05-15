Посол Туркменистана встретился с Заместителем министра культуры Грузии

15 мая 2025 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д. Сейитмаммедова с Заместителем министра культуры Грузии Г. Мирцхулава.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили динамичный рост туркмено-грузинского сотрудничества по широкому спектру направлений. Были рассмотрены аспекты культурно-гуманитарных отношений. В этом контексте была подчеркнута роль взаимных Дней культуры в укреплении культурных связей между двумя странами.

Посол также отметил, что по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Туркменистана, в стране и за рубежом намечено проведение различных торжеств. Он подчеркнул, что Посольство также планирует проведение совместно с представителями министерств и ведомств Грузии, научной и творческой интеллигенции различных мероприятий, приуроченных к этим датам. Посол также поблагодарил Грузинскую сторону за поддержку и соавторство резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана», которая была консенсусом принята Генеральной Ассамблеей ООН 21 марта 2025 года.

Стороны обсудили проведение в Туркменистане и Грузии совместных культурных мероприятий, приуроченных к Международному году мира и доверия и 30-летию Нейтралитета Туркменистана.

Г. Мирцхулава отметил высокую динамику культурных связей между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству. ///nCa, 15 мая 2025 г.