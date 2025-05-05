Всемирный банк прогнозирует среднюю цену на нефть в 64 доллара за баррель в 2025 году

Согласно апрельскому прогнозу Всемирного банка по сырьевым рынкам “Commodity Markets Outlook” за 2025 год, средняя цена на сырую нефть в 2025 году ожидается на уровне 64 долларов за баррель.

Для сравнения: в 2024 году средняя цена составляла 80,7 доллара за баррель, сообщает JoyBusiness.

Всемирный банк, Commodity Markets Outlook, апрель 2025 г.

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2025/04/29/commodity-markets-outlook-april-2025-press-release

Согласно отчёту, опубликованному в апреле 2025 года, резкое падение цен на нефть в начале месяца до уровня ниже 63 долларов за баррель — минимального с апреля 2021 года — связано с усилением опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики. /// nCa, 5 мая 2025 г.