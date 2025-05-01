ПРООН запускает новый проект по поддержке устойчивого и энергоэффективного строительства в Туркменистане

Программа развития ООН (ПРООН) провела стартовый семинар, официально запустив новый проект под названием «Развитие национального потенциала Туркменистана путем улучшения нормативно-правовой базы в направлении энергоэффективного и устойчивого строительного сектора». Проект финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуется в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

Новая инициатива направлена на поддержку усилий Туркменистана в борьбе с изменением климата путем сокращения выбросов парниковых газов и построения более устойчивого и экологичного будущего. Проект опирается на предыдущие успешные инициативы в сфере повышения энергоэффективности, развития использования маломасштабных возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов парниковых газов, осуществляемые в сотрудничестве с национальными государственными структурами.

Проект направлен на достижение следующих ключевых целей. Во-первых, он предусматривает демонстрацию пилотных зданий, использующих концепцию зданий с околонулевым энергопотреблением (ОНЭП). Это будет реализовано за счет модернизации ограждающих конструкций, активного использования возобновляемых источников энергии и внедрения передовых цифровых информационных систем для тщательного мониторинга и глубокого анализа энергопотребления. Во-вторых, проект нацелен на существенное совершенствование действующей политики и нормативно-правовой базы. Это включает в себя разработку и внедрение современных стандартов и строительных регламентов, а также создание эффективных институциональных механизмов, которые обеспечат повышение энергоэффективности новых зданий до уровня ОНЭП.

«Этот проект отражает нашу общую приверженность ускорению перехода Туркменистана к устойчивому будущему. Повышение энергоэффективности и внедрение зелёных стандартов в строительном секторе — ключ к снижению выбросов и улучшению качества жизни. Опираясь на успешный опыт нашего многолетнего и плодотворного сотрудничества с Правительством Туркменистана в области охраны окружающей среды, мы уверены, что совместная реализация этого проекта внесёт значительный вклад в продвижение климатической повестки страны», — подчеркнула Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане.

Яна Коперник, Технический советник по смягчению последствий изменения климата, региональный центр ПРООН в Стамбуле, отметила: «Строительный сектор в Туркменистане, особенно многоквартирные и общественные здания, играет значительную роль в общем потреблении энергии и выбросах парниковых газов в стране. В то же время он предлагает колоссальную возможность для трансформационных изменений. Благодаря этому проекту мы гордимся тем, что поддерживаем Туркменистан в продвижении к принятию зданий с почти нулевым потреблением энергии в соответствии с его климатическими обязательствами в рамках Парижского соглашения».

Реализация проекта будет осуществляться в партнерстве с Министерством строительства и архитектуры, Министерством энергетики и Хякимликом города Ашхабада. Координация технической части проекта осуществляется Министерством охраны окружающей среды Туркменистана при поддержке ПРООН в Туркменистане.

Новый совместный проект будет способствовать выполнению международных климатических обязательств страны, включая положения Парижского соглашения по климату. Внедрение энергоэффективных технологий и стандартов в строительном секторе напрямую поддерживает усилия Туркменистана по сокращению выбросов парниковых газов и переходу к более устойчивой модели развития, что является ключевым аспектом выполнения взятых на себя обязательств в рамках глобального климатического соглашения. ///nCa, 1 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)