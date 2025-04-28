Президент Туркменистана принял советника Князя Монако

27 апреля Президент Сердар Бердымухамедов в ходе конных скачек, организованных по случаю Национального праздника туркменского скакуна, принял советника Князя Монако, основателя и президента организации «Мир и Спорт» Жоэля Бузу, сообщает TDH.

Пользуясь прекрасной возможностью, Жоэль Бузу передал Президенту Сердару Бердымухамедову приветствия от Князя Монако Альбера II и Принцессы Монако Стефании.

Глава государства адресовал ответные приветствия и пожелания крепкого здоровья и благополучия Князю Альберу II и Принцессе Стефании.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что рад встретиться с советником Князя Монако в дни торжеств по случаю Национального праздника туркменского скакуна, не только являющегося неотъемлемой частью мировой культуры, но и воплощением многовекового искусства коневодства.

Особое внимание было уделено триумфальному выступлению Группы национальных конных игр «Galkynyş» на 47-м Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Президент отметил, что отношения между Туркменистаном и Княжеством Монако основаны на принципах равноправия и взаимного уважения.

В ходе беседы г-н Бузу выразил готовность активизировать сотрудничество с Туркменистаном в сфере спорта. Он особо выделил недавний визит вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи нуждающимся детям в Монако, который прошёл в конструктивном ключе. Итоги переговоров, проведённых в рамках визита, создают основу для обогащения двустороннего диалога новым содержанием.

Г-н Бузу подчеркнул, что сотрудничество с Туркменистаном, признанным надёжным партнёром на международной арене, в том числе в спортивной сфере, является для него большой честью. Он выразил искреннюю благодарность Президенту Сердару Бердымухамедову за возможность встречи.///nCa, 28 апреля 2025 г.