Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага на церемонии награждения высшей государственной наградой Республики Узбекистан

Уважаемый Президент Республики Узбекистан! Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия!

Прежде всего, позвольте выразить признательность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за оказанную честь – награждение орденом «Дружбы на высшем уровне» («Oliý Darajali Dustlik»).

Хочу отметить историческую значимость нынешнего мероприятия, являющегося подтверждением нерушимости уз дружбы и братства между нашими странами.

В своём выступлении Президент Шавкат Мирзиёев сказал о выдающемся мыслителе Востока, туркменском поэте Махтумкули Фраги, который в своих произведениях воспевал дружбу и братство между народами. В качестве примера приведу строки «Здесь братство – обычай, и дружба – закон» из его стихотворения «Будущее Туркмении».

Наряду с этим важно значение творчества великого поэта Алишера Навои, который в своих стихах писал, что дружба – это верность и преданность.

Наши народы имеют богатое культурное и духовное наследие, формировавшееся на протяжении веков, передающееся из поколения в поколение. Сегодня достойно продолжаются играющие важную роль в сохранении связи между эпохами и поколениями благородные национальные традиции, унаследованные от славных предков.

Это выражается в таких присущих нашим народам принципах этикета, как почитание старших и уважение к младшим. Встречаясь с почётными старейшинами, я здороваюсь с ними двумя руками, что является знаком уважения, проявляемого друг к другу.

Исходя из исконных нравственных устоев, каждый человек за свою жизнь должен обязательно совершить благие дела. Поэтому для нас закономерным считается построить мост, проложить дорогу либо сделать что-то на благо людей.

И здесь уместно отметить философское высказывание узбекского лидера, в котором акцент также делается на важности совершения каждым человеком добрых дел.

Эта философия Шавката Миромоновича – принцип, которому стоит следовать. Он воплощает в себе понятия дружелюбия и взаимного уважения.

С первых дней вступления в должность главы государства Шавкат Мирзиёев совершил визиты в братские соседние страны, что стало важным шагом в активизации отношений между народами, связанными общностью истории и культуры. Примечательно, что первый зарубежный визит Президент Узбекистана совершил в Туркменистан, в рамках которого состоялось открытие памятника первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову. И у туркмен, и у узбеков говорят: «Ölüsini sylan beg bolar», что означает «Почитающий усопших будет беком», и в этом узбекский лидер подаёт пример.

В ходе визита в Туркменистан с участием Президента Шавката Мирзиёева также были открыты построенные в нашей стране автомобильная дорога и мост.

Наши предки на протяжении веков не случайно считали строительство мостов и дорог благородным делом. Посредством подобных объектов налаживаются отношения, осуществляются товарообмен и взаимообогащение культур. Наряду с этим открываются широкие возможности для совместной кооперации, что выступает одним из актуальных вопросов современности. Кроме того, реализация проектов по возведению региональных инфраструктурных сооружений содействует интеграции, увеличению товарооборота между странами, и главное – укреплению уз дружбы между народами, активизации отношений, основанных на принципах взаимного уважения и доверия. В целом это призвано способствовать торжеству благородных начинаний во имя людей.

Уже много лет знаком с Шавкатом Мирзиёевым и неоднократно был с визитами в Республике Узбекистан. Во время каждого визита мы высаживаем дерево. Дерево можно понимать как древо вечности, не только приносящее плоды, но и пускающее глубокие корни, которые с ростом становятся крепче. Исходя из менталитета наших народов, это является символом дружбы.

Данную награду, причём очень высокую награду – орден «Дружбы на высшем уровне», я воспринимаю как награду туркменскому народу от узбекского народа. Со своей стороны приложу все усилия, знания, жизненный опыт для дальнейшего укрепления уз дружбы между братскими народами Туркменистана и Узбекистана.

Ещё раз хочу отметить многогранность философии Президента Шавката Мирзиёева и её нацеленность на упрочение дружественных отношений. Будучи мудрым руководителем, узбекский лидер также снискал большой авторитет на международной арене.

Пользуясь случаем, позвольте от имени туркменского народа поблагодарить Шавката Миромоновича и пожелать крепкого здоровья, больших успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия, счастья и процветания.

(24 апреля 2025 года, город Самарканд) ///TDH, 24 апреля