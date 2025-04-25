Страны Азиатско-Тихоокеанского региона одобряют смелые шаги по созданию более экологичных и устойчивых городов на ассамблее ООН

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона договорились активизировать сотрудничество в целях обеспечения устойчивого развития городов, приняв сегодня новую резолюцию по итогам 81-й сессии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). В резолюции подчеркивается неотложность решения таких проблем, как климатические риски, пробелы в инфраструктуре, перенаселенность и социальное неравенство в условиях стремительной урбанизации.

“Решения лежат в многообразии нашего региона”, – поделилась заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алисджабана в своем заключительном слове. “Мы умело справлялись с прошлыми кризисами и вместе стали сильнее. Наши возможности позволят найти решения для наших современных задач и предвосхитить те, которые еще только предстоит решить”.

Правительства взяли на себя обязательство расширять региональные и субрегиональные партнерства для обмена ноу-хау, приведения городской политики в соответствие с целями устойчивого развития и оказания поддержки местным властям в создании пригодных для жизни и инклюзивных городов. Резолюция призывает к увеличению инвестиций в цифровые инновации, низкоуглеродный транспорт, природоохранные решения и инфраструктуру, устойчивую к изменению климата и стихийным бедствиям.

В резолюции также признается важнейшая роль городских лидеров и общественных объединений в формировании будущего городов. Она поощряет действия на местном уровне посредством комплексного планирования, устойчивого финансирования и стратегий, учитывающих климатические особенности, которые отвечают уникальным национальным и местным условиям.

По мере того, как регион становится все более урбанизированным, страны подчеркивают важность обеспечения равного доступа к услугам для всех, продвижения гендерного равенства и создания возможностей для трудоустройства и предпринимательства, которые никого не оставляют без внимания.

Вторая резолюция, принятая на сессии, отвечает на обострение проблем, связанных с водой, вызванных изменением климата в регионе. Государства – члены ЭСКАТО выразили обеспокоенность в связи с растущей нехваткой водных ресурсов, растущей частотой и серьезностью стихийных бедствий, связанных с водой, а также вызывающим тревогу отступлением горных ледников и таянием вечной мерзлоты, которые угрожают как экосистемам, так и источникам средств к существованию. В нем содержится настоятельный призыв к странам применять комплексные подходы к управлению водными ресурсами, укреплять институциональный потенциал, инвестировать в устойчивую инфраструктуру и вовлекать молодежь, гражданское общество и общины в процесс принятия решений.

Еще один ключевой итог сессии касается необходимости оказания целенаправленной международной поддержки странам со средним уровнем дохода для преодоления сохраняющихся препятствий в области развития. Принятый текст призывает выйти за рамки показателей, основанных на доходах, путем включения индексов уязвимости и подчеркивает ценность сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, подтверждая при этом, что эти усилия должны дополнять, а не заменять сотрудничество Север-Юг. Страны также приняли четвертую резолюцию ЭСКАТО, подтверждающую их приверженность продвижению внедрения цифровых технологий и преобразований в регионе.

Около тысячи делегатов из 43 государств-членов, ассоциированных членов и стран-наблюдателей, а также различных заинтересованных групп и международных организаций приняли участие в сессии, проходившей с 21 по 25 апреля в Бангкоке. ////ЭСКАТО, 25 апреля 2025 г.