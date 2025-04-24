TEIF 2025: Инвестиционные возможности в нефтегазовом секторе Туркменистана

Туркменистан, обладающий огромными запасами углеводородов, является центром притяжения мирового энергетического сообщества. Значительный ресурсный потенциал страны, охватывающий как континентальные, так и морские месторождения, открывает беспрецедентные возможности для иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль. В своем ключевом выступлении на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) Гуванч Агаджанов, председатель Государственного концерна “Туркменнебит” (Туркменнефть), рассказал о стратегическом видении страны и благоприятной для инвесторов политике, направленной на раскрытие ее углеводородных богатств.

Туркменистан располагает значительными запасами в туркменском секторе Каспийского моря, которые оцениваются в 18,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Это включает 12,1 миллиарда тонн нефти и 6,1 триллиона кубометров природного газа. Эти запасы делают Туркменистан ключевым игроком на мировом энергетическом рынке, предлагая возможности для разработки морских блоков и добычи труднодоступной нефти на зрелых месторождениях. Страна также сосредоточена на внедрении инновационных технологий для модернизации и оптимизации своей нефтегазовой деятельности.

Основным направлением инвестиций является разработка углеводородных ресурсов в туркменском секторе Каспийского моря. С 2016 года Государственный концерн “Туркменнебит” уполномочен заключать соглашения по лицензионным участкам на шельфе в соответствии с законом Туркменистана “Об углеводородных ресурсах”. Это законодательство обеспечивает гибкую основу для различных типов соглашений, включая:

• Соглашения о разделе продукции

• Концессионные соглашения (на условиях роялти и налогообложения)

• Соглашения о создании совместных предприятий

• Соглашения об обслуживании рисков

Закон также допускает комбинацию этих соглашений или других моделей, распространенных в международной нефтегазовой отрасли, обеспечивая адаптацию к потребностям инвесторов. Агаджанов подчеркнул, что морские блоки 11, 12, 16, 21 и 23 в Каспийском секторе Туркменистана открыты для инвестиционного партнерства, каждый из которых подкреплен исчерпывающими геологическими данными, способствующими принятию обоснованных решений.

Законодательная база Туркменистана разработана таким образом, чтобы предоставлять надежные гарантии и стимулы иностранным инвесторам. Основные преимущества включают:

• Упрощенная налоговая система: Инвесторы облагаются только одним видом налога — подоходным налогом — наряду с двумя-тремя платежами за пользование природными ресурсами. Все остальные обязательные сборы, пошлины и платежи освобождены.

• Свобода распоряжения ресурсами: Инвесторы могут свободно распоряжаться своей долей углеводородных ресурсов как внутри Туркменистана, так и за рубежом, включая переработку нефти на нефтеперерабатывающих заводах без дополнительных налогов или лицензионных требований.

Помимо разведки и добычи, Туркменистан развивает свой нефтеперерабатывающий и нефтехимический секторы, в авангарде которых находится Туркменбашинский нефтеперерабатывающий комплекс. Являясь крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Центральной Азии, комплекс производит широкий ассортимент продукции, включая бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, технические масла, сжиженный газ, полипропилен, топочный мазут, а также строительный и дорожный битум.

Завод прошел значительную модернизацию, инвестиции в которую составили 2 миллиарда долларов США. Эти усилия направлены на внедрение передовых технологий, улучшение качества продукции, повышение конкурентоспособности и обеспечение соответствия международным стандартам.

Государственный концерн “Туркменнебит” приглашает международных партнеров изучить возможности, связанные с блоками Каспийского моря, и внести свой вклад в стремление страны стать ведущим энергетическим центром. ///nCa, 24 апреля 2025 г.